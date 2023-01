El artista Quevedo publicará su primer álbum, 'Donde quiero estar', el próximo 20 de enero e incluirá 16 canciones con colaboraciones con artistas como Omar Montes, Cruz Cafuné, Myke Towers o JC Reyes.

"Bueno gente, ya no queda nada para que puedan escuchar mi primer álbum y estoy muy feliz de que sea así. Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera", ha anunciado el artista en redes sociales.

Quevedo, que ya había adelantado varios singles como 'Punto G', explicaba en una entrevista con Europa Press que quería que este trabajo fuera conceptual. "Ahí estamos, el álbum tiene un sentido y un concepto: quizás los temas no son iguales los unos a los otros, pero giran en torno a algo", señaló entonces.

El disco se abre con una introducción, 'Speech', con Cruz Cafuné, e incluye temas como 'Ahora qué', 'Vista al mar', 'Lisboa' o 'Éramos dos'. En la contraportada que ha publicado Quevedo se ve al artista de espaldas frente a un cielo azul y alguna nube.

"Ahora, es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. casi no me da tiempo a seguir soñando", ha añadido.

'Quédate' convirtió a Quevedo en el primer artista español en alcanzar el número uno de Spotify Global', ya que en menos de un día superó las diez millones de visitas y ocupó también la primera posición de tendencias en Youtube España. En 2022 colaboró en la canción 'Cayó la noche Remix', la cual consiguió liderar las listas de Los 50 más virales España y Top 50 España.

El pasado mes de diciembre, Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido como Quevedo, anunció las primeras fechas de su gira DQE Tour que se celebrará a lo largo de 2023. En concreto, los conciertos serán el 11 de marzo en el Gran Canaria Arena, el 5 de mayo en el WiZink Center de Madrid y el 12 de mayo en la sala St. Jordi Club de Barcelona.