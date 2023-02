La diputada provincial de Joventut, Lluïsa Monferrer, va presentar el primer festival d’arts escèniques participat per a joves que, sota el títol de Xalar a l’Alt Maestrat, es celebrarà els dies 12, 13 i 14 de maig a Benassal, Albocàsser i Culla. Monferrer va explicar que l’objectiu d’aquesta iniciativa és «fomentar la dinamització cultural en les zones rurals al mateix temps que motivar la participació directa de la joventut».

Un festival participat consisteix a fer partícip al públic o un col·lectiu de gent en el disseny de la programació, organització i desenvolupament d’un esdeveniment cultural. Xalar a l’Alt Maestrat planteja la creació d’un festival d’arts escèniques en el qual siga la població jove (de 14 a 30 anys) la que desenvolupe aquestes tasques.

«Ens assegurem que la programació interpel·le a la població jove, perquè han sigut, precisament, els joves els quals han realitzat la selecció d’obres per a exhibir» va explicar Monferrer .

«A més a més, generem una experiència de participació continuada amb la participació dels joves en diverses tasques de gestió cultural, i es genera un vincle que mobilitza al cercle social de la persona participant, la qual cosa s’augmenta l’afluència de públic», va afegir la diputada de Joventut.

Pla provincial

Monferrer va destacar que aquest projecte és un dels primers resultats de la posada en marxa del pla provincial de joventut que van iniciar el passat 28 de desembre a Morella amb una convivència a la comarca dels Ports i, en aquest cas, treballaran amb els joves de la comarca de l’Alt Maestrat. «Des de la Diputació hem treballat des del primer moment a activar l’àrea de Joventut implementant activitats al territori, com la que vam realitzar a Morella i ara realitzarem aquesta altra», va concloure la diputada.

A l’acte de presentació també va assistir Pedro Granero, membre de l’associació Plataforma Escènica que s’encarrega de desenvolupar aquest festival. Granero va explicar que el desembre es va obrir la convocatòria per a la presentació d’obres i va assenyalar que s’han presentat més de 95 obres «de gran qualitat i que inclús han estat nominades als premis Max de les arts escèniques».

Decisió

Ara es celebraran jornades de participació (la primera serà el pròxim dissabte a les 17.30 a La Costureta de Benassal) per a decidir quines seran les obres que s’exhibiran. En aquest procés comptaran amb una mediació artística. Pedro Granero va agraïr el suport de la Diputació i de l’àrea de Joventut, així com als ajuntaments dels pobles participants «per fer que aquest festival siga possible». «Amb aquest festival impulsem una eina de dinamització cultural d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030 i que recullen la democratització de la cultura i la seua gestió», va finalitzar Granero en la valoració d’aquest cicle per al joves.