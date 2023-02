Para una ciudad como Castelló perder un foro cultural como el Aula Isabel Ferrer es sin duda una mala noticia. Después de 38 años de actividad, la asociación se despide tras organizar cientos de conferencias de personalidades de distinta índole, contando con la asistencia de miles de personas. Su fundadora, Carmen Belenguer, es homenajeada este miércoles en el Real Real Casino Antiguo de Castelló tras bajar la persiana.

Belenguer, presidenta desde el primer día de la asociación, la creó en 1985 motivada por unas palabras del delegado de Educación: «Yo entonces era concejala y le escuché hablando de la herencia de Isabel Ferrer. Como en Castelló no había nada a su nombre decidí fundar el Aula». En la actualidad Castellón también ha reconocido a una de sus hijas más ilustres con una calle y un colegio.

Cuando se le preguntan a Carmen los porqués de este adiós reconoce lo siguiente: «Se disuelve porque no encontremos a nadie que quiera seguir con nuestra batuta. Algunos nos dicen que es porque hemos puesto el nivel muy alto, pero creo que no se quieren comprometer porque al final esto es dedicar tiempo por amor al arte, pues no hay beneficio económico alguno».

Apuesta por la cultura

El Aula Isabel Ferrer nunca ha contado con subvenciones públicas, a diferencia de otras asociaciones, aunque sí ha contado con el apoyo de empresas privadas como Bancaja al inicio o Caja Castellón en la actualidad. El objetivo, según su presidenta Carmen Belenguer, era este: «Queríamos que la cultura aumentara porque transforma a la sociedad mucho más que otros campos como la política. De hecho por aquí han pasado conferenciantes de todos los colores porque lo único que tenían que demostrar era sabiduría».

Afirma la fundadora de la asociación que durante todo este tiempo, por el que han pasado cientos de conferenciantes, «ninguno podemos decir que haya sido malo. Ha habido algunos excelentes como el rey Simeón de Bulgaria, por decir alguno, que nos habló de la experiencia política de su país, y recuerdo que en una ocasión contamos con tres embajadores a la vez». Miles de personas han asistido a estas iniciativas en Castelló, lo que hace que su presidenta Carmen Belenguer se sienta «satisfecha y agradecida».

Comunicado oficial

El Aula Isabel Ferrer emitió una nota oficial para confirmar el objetivo del acto convocado ayer: «Se centra en la firma del Acta de Disolución y, al mismo tiempo, la firma del Acta de Liquidación final. Nos fijamos un plazo amplio de varios meses a fin de encontrar otros socios o personas que deseen pertenecer a esta asociación y tomen el relevo de la actual Junta Directiva, dando continuidad a nuestras actividades. Lamentamos comunicarles que no se ha encontrado ninguna persona».