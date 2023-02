Doctor Explosión aterriza este sábado en el pub Terra de Castelló (19.00 horas) con su último trabajo, Superioridad Moral, que ellos mismo tildan de «nada ambicioso».

César Crespo, Dani Montero, Conrado Martín y Jorge Explosión a la cabeza pondrán sobre la mesa su trayectoria mítica e intermitente dentro del garage rock.

«La superioridad moral es un ejercicio de soberbia en sí mismo, y ya que el rock también lo es, arrebatémosle esa superioridad por un momento a los que siempre juzgan, a los que cuestionan nuestro modo de vida y de diversión», argumentan sobre su trabajo, instando a «ser irreverentes con la estupidez humana que nos iguala a todos como víctimas y verdugos». Y es que el disco pretende sacar la lengua o lo que haga falta a la industria musical.

Grabado en estudios míticos

Superioridad Moral se grabó en los ya míticos estudios Circo Perrotti de Gijón analógicamente, sobre cinta, usando todo tipo de «cacharrería» antigua, con el fin de sonar real y directo. Lo masterizó Frank Arkwright, responsable de trabajos de artistas como Oasis, Blur, New Order, Arcade Fire, The Smiths, Joy Division, Johnny Marr o Belle and Sebastian en los infalibles Abbey Road Studios.

Sin duda todo un referente del rock más alocado y visceral con una propuesta de letras divertidas que hacen del suyo un estilo completamente único para disfrute de los más adeptos y también de los que no lo son tanto.

La cita del pub Terra será doble, pues además de Doctor Explosión pisarán el escenario los componentes del grupo Los Altragos, llegados desde la localidad castellonense de Betxí. Pasku, Ronno, Bronco y Moli forman una banda con un directo potente con el que han girado por varias provincias españolas y llevan más de 10 años repartiendo rock garagero con aires de los ‘60.

Entradas a la venta

Las entradas para disfrutar de ambos conciertos tienen un precio de entre 12 y 15 euros y están disponibles tanto en el pub como a través de su página web (www.terraconcerts.com).

Para este mes el Terra ha programado otras muchas propuestas culturales en su local. La próxima tendrá lugar el jueves, 16 de febrero, con Mr. Sánchez y será gratuita. Mientras, el viernes 17 se subirán al escenario Ultimatum y Aerotuerto para un día después ceder el testigo de la programación a Malos Vicios y Èu.