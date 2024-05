Elena Moya: «La intel·ligència artificial és la gran revolució que tenim ara mateix»

Enguany el Festival Literari de Morella intenta respondre a una pregunta de total actualitat: algoritmes o humans? Per què abordar eixe debat, a què respon l’elecció?

Durant la primera edició aprofundírem en les diferents narratives que existixen, i l’any passat el títol responia a una altra pregunta relacionada amb l’«evolució»: Anem avant o arrere? Este 2024 ens centrem en alguna cosa que sembla que està en el principi de totes les coses, com és la intel·ligència artificial. És la gran revolució que tenim ara mateix, i està canviant el món d’un mode, i que el canviarà d’una manera, que encara no sospitem. Això ens afecta a tots, sigues d’Espanya o dels Estats Units, i hi ha fins i tot gent que pensa com ho feia Stephen Hawking que la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. Jo això no ho sé, però que ens està deshumanitzant és una cosa que tinc claríssim. Ho estem veient. Així doncs, és necessari detindre’ns i pensar un poc.

Eixa és l’essència del festival, no? Reflexionar.

El festival, com sempre, té per objectiu celebrar la cultura i la literatura com un punt d’unió en un món radicalitzat i radicalitzant-se. Ací tots tenim alguna cosa a dir, perquè, desgraciadament, la intel·ligència artificial i els algoritmes, del que es nodrixen, és d’incrementar eixa polemització. Si tu només lliges el que et suggerix l’algoritme, com ja succeïx ara mateix, tu no veus el punt de vista dels altres, únicament atens la gent que pensa com tu, als mitjans que saben com penses, que saben el que consumixes… Això accentua eixa radicalització. D’aquí ve que, com a mínim, el que podem fer és reconéixer-ho, i asseure’ns per a plantejar diferents punts de vista, com ho fem i ho farem des de l’escriptura, per exemple, o des de la perspectiva i la visió de les dones.

Al llarg de tres jornades se succeiran diverses activitats que responen precisament a eixa diversificació.

Pretenem trencar amb els estereotips, que cada vegada guanyen major pes per part d’unes certes persones que volen implantar-los. Així abordem temes que van des de la prehistòria, amb la presència de la catedràtica de la Universidad de Granada Marga Sánchez, a la ciència amb un debat sota els estels formulant una altra interessant pregunta: què saben els algoritmes de l’univers. En esta proposta es debatran les lleis de la termodinàmica.

La llibreria Argot de Castelló va acollir la presentació oficial de la tercera edició de la cita. / Argot

Un dels aspectes fonamentals del Festival Literari de Morella és la seua llista de participants. Des del principi ha comptat amb convidats il·lustres. Ara penso en Eduardo Mendoza, Carme Riera, Nieves Concostrina, Paco Cerdà o Purificació Mascarell, entre molts altres. Enguany, per citar alguns dels convidats, trobem a Manuel Jabois, Ximo Puig, Antoni Bassas o Marina Rossell.

Necessitem a gent reconeguda, que són amics també del festival i que venen de manera gratuïta, per a confeccionar un cartell potent, atractiu, si bé el verdaderament important és que el festival cale al poble, que faça partícip a tots els morellans. Volem que el certamen provoque que la gent acudisca a Morella, que la gaudisca, que parlen entre ells, que es coneguen, que s’inspiren… Plantegem la cita com un cap de setmana enriquidor i divertit. Animem que tothom vinga a Morella perquè puga gaudir, per exemple, d’una lectura poètica en un jardí acompanyats per Marina Rossell a la guitarra i en viu, o perquè facen la ruta dels set pecats capitals o la gastroruta que incorporem enguany i que inclou un poc de tapeo, o que participen en el debat que promoga Ramon Besa, que també protagonitzarà la gravació del programa El Sanedrín Ilustrado de El Larguero de la Cadena Ser el 3 de maig al costat de Yago de Vega i Manuel Jabois, etc.

En una ocasió vas dir que el festival era com un «Woodstock morellà». Continua sent eixa la intenció, la idea a perseguir?

Potser sonava massa pretensiosa però sí que ens agradaria ser un Woodstock cultural, en el qual es busque la total complicitat amb tota la gent de Morella, fent que el festival isca més al carrer, que siga molt més participatiu i on es promoga també la importància de l’educació (cal remarcar que fem diferents activitats al centres escolars dels voltants). En definitiva, volem que li gent vinga, que estrenye llaços interactuant els uns amb els altres, que faça preguntes, que es qüestione.

Programació del Festival Literari de Morella 2024. / MEDITERRÁNEO

Suscríbete para seguir leyendo