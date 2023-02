Cuando The Beatles (casi) tocaron en las Fallas

1965, tercer año triunfal de The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ya son mucho más que una banda de rock: han revolucionado la música moderna y la imagen de la juventud, sus caras y sus voces son las más conocidas del planeta, sus fotografías son adoradas como iconos religiosos, sus conciertos congregan a miles de espectadores y sus discos se venden por millones

En poco menos de un lustro han pasado de tocar durante horas en mostosos garitos de Liverpool y Hamburgo a girar por Europa, Asia y Oceanía y a conquistar al público de Estados Unidos, iniciando así lo que se conoció en las antiguas colonias como “la invasión británica” en la que también participaron The Rolling Stones, The Zombies o Dusty Springfield. Pocas veces en la historia reciente de la humanidad se ha vivido un fenómeno de popularidad universal tan importante como el que protagonizaron los cuatro chavales de Liverpool.

1965 también fue el año en el que The Beatles actuaron por primera y única vez en España. En el mes de julio, la banda ofreció un concierto en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y otro en la Monumental de Barcelona. Fueron dos shows de 35 minutos cada uno en el que -desde el “Twist and shout” con el que abrieron la velada hasta la versión del “Long tall Sally” de Little Richard con la que la cerraron- interpretaron algunos de sus mejores temas como "Cant’ buy me love", "Ticket to ride" o "A hard day’s night".

The Beatles y el régimen

Su éxito fue relativo, al menos en Madrid, donde pese a su fama los Beatles no llegaron a abarrotar la plaza. Para la dictadura de Franco la actuación del grupo en España era un auténtico lavado de cara internacional y, aun así, las autoridades no pusieron fácil la organización del evento. El promotor, Francisco Bermúdez, no recibió la autorización por parte del Ministerio de Gobernación hasta siete días antes del concierto, así que tampoco tuvo demasiado tiempo para impulsar la publicidad y la venta de unas entradas cuyo precio -250 pesetas- resultaba bastante alto para muchos jóvenes de aquella época.

Otro hecho llamativo fue la importante presencia policial antes y durante el concierto de The Beatles en Madrid. El dispositivo fue tan férreo que se calcula que había dos policías por asistente. El director de cine Edgar Neville dejó escrito que «había tantos policías que con uno más se podía tomar Gibraltar".

En cambio, las gradas de la Plaza Monumental de Barcelona sí que se vieron abarrotadas de público para recibir al grupo más famoso del momento. Sin embargo, los ciudadanos que siguieron el acontecimiento a través de No-Do recibieron una versión muy diferente porque las imágenes que ofrecieron fueron las de los asientos a medio llenar de Madrid. The Beatles habían pasado por España "sin pena ni gloria" y "saltaba a la vista que no hubo lleno en la plaza", aseguró la prensa del régimen.

Paradores llenos de estrellas

Pero pudo haber habido en ese mismo año un tercer concierto de The Beatles en España que, además, se hubiera celebrado antes que en Madrid y que en Barcelona. Porque, si las cosas hubieran salido bien, los "fab four" hubieran actuado en València en plenas Fallas de aquel año 1965.

Así al menos lo aseguraba un periodista de La Vanguardia en una noticia publicada el 7 de marzo de 1965. “Grandes ‘estrellas’ actuarán en los paradores falleros”, así titulaba Juan Mascarall una información en la que desgranaba las actuaciones que iban a disfrutar los valencianos en los dos escenarios habilitados por las fiestas falleras: el del “Bunyol” y el del “Foc”.

“El del ‘Foc’ ha realizado un extraordinario esfuerzo por conseguir a las figuras más relevantes de la canción y el cine”, aseguraba el periodista. Y estas figuras eran Antonio Gades, Ludmila Tcherina, Cocky Mazzetti, Franciska, Fernandel Jr o Bruno Lomas entre otros. También adelantaba la posible inclusión de Carmen Sevilla y Augusto Algueró y Charles Aznavour.

En cuanto al parador del “Bunyol”, el cartel estaría encabezado por Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Adama, Frida Boccara, Michel y Laura Casale, entre otros.

Un millón ochocientas mil pesetas

“La contratación de estas primeras estrellas supone un desembolso de varios millones de pesetas”, señalaba el periodista de La Vanguardia, quien añadía a continuación: “Por si fueran pocos millones los que se desembolsan para la contratación de estas atracciones, les diré que un directivo de un parador se entrevistó con el manager del conjunto inglés The Beatles, que pidió la cantidad de un millón ochocientas mil pesetas por actuar esta agrupación en las fallas”.

No hay ni volverá a haber en los días siguientes más información al respecto. Pero ya fuera por el elevado “caché” de la banda británica -unos 350.000 euros actuales, algo más de lo que en 2022 cobraba de caché C Tangana- o por otras razones, la cuestión es que The Beatles no tocaron ni ese año ni ninguno más en València.

The Rustiks por The Beatles

Eso sí, Brian Epstein, el manager de los cuatro de Liverpool al que hace referencia la noticia de La Vanguardia, sí consiguió colocar en el cartel del parador del “Bunyol” a The Rustiks. Este era un conjunto inglés que también formaba parte de la escudería de Epstein pero que, evidentemente, tuvo muchísimo menos éxito que los Beatles.

Al parecer, The Rustiks hicieron varias actuaciones durante aquel fallero mes de marzo de 1965 en València, tras lo cual se desplazaron a Madrid, donde tocaron en varios clubes de la capital y también a Mallorca y a Gibraltar, tras lo cual volvieron a Inglaterra y la historia se los acabó comiendo. Por cierto, en julio de 1965 The Rustiks fueron una de las bandas teloneras de The Beatles en su concierto de Las Ventas y allí se reencontraron con un artista al que habían conocido en el parador del “Bunyol” y que en ambos eventos actuó como presentador: el gran Torrebruno.