El Teatre Principal de Castelló no descansa en Magdalena. Amb motiu de les festes fundacionals de la ciutat ofereix una programació especial amb dos peces diferents i de qualitat. El dimecres 15 de març, a les 18.00 hores, tindrà lloc l’estrena de Das Pfeiffer, la nova producció de la companyia de Betxí, La Troupe Malabó. I el 16, a les 19.30 hores, serà el torn de la posada en escena de l’obra Otra vida, amb l’actriu Beatriz Carvajal encapçalant la representació.

El delegat territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló, Alfonso Ribes, assenyala que «fem un esforç per continuar programant durant les festes de la Magdalena. Enguany amb l’estrena del nou espectacle de La Troupe Malabó, que combina el circ amb altres arts, i, a més, rebrem una de les actrius més estimades i reconegudes, com és Beatriz Carvajal, que encapçala el repartiment de l’obra Otra vida». Respecte a l’estrena de l’obra Das Pfeiffer de La Troupe Malabo, Ribes destaca que «hem viscut des del seu inici el desenvolupament de creació de l’obra, ja que la companyia ha fet els seus assajos a l’Auditori per tal de donar forma al que veurem aquest dijous en la seua estrena».

Das Pfeiffer ens presenta un grup de músics proscrits i el seu director, que viuen en una distopia, un temps futur en què la música està prohibida. En l’obra, la màquina i l’era digital s’apoderen de les emocions humanes i sota el seu control la música, tal com la coneixem hui dia, desapareixeria.

El grup de músics viuen amagats en un teatre derruït, en un dia a dia amb una quotidianitat una miqueta esperpèntica, plena d’humor i caos.

L’espectacle, que combina música i circ, i que està recomanat per a un públic a partir de 9 anys, està protagonitzat per Quique Montoya, María José Puchalt, Laura Agustín, Alberto Muñoz i Sonia Tabares.

Veterana actriu

La programació especial de Magdalena continua dijous 16 de març a les 19.30 hores amb l’obra Otra vida. Una peça teatral que ens presenta Beatriz Carvajal interpretant Marta, una dona que té setanta anys. A ella mai li va agradar el seu nom i decideix canviar-lo pel de Solange. Decidida a canviar de vida, es disposa a convéncer Ernesto i Mateo, els seus vells i apàtics amics. Les ganes de Solange per començar una nova vida acabaran provocant un munt de situacions absurdes i divertides que transformaran els protagonistes per sempre. Però començar una altra vida no serà tan fàcil com ella creu...

Les entrades per a Das Pfeiffer tenen un preu de 4 euros i per a l’obra Otra vida, de 3 a 20 euros, i es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/). Es poden obtindre descomptes gràcies a Entrada i +. Quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’EACC s’aconsegueix un tiquet que permet comprar, en les taquilles del Teatre Principal o de l’Auditori de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50 %.

‘El beso de la mujer araña’ ajornada al Palau de Congressos de Peníscola

A causa d’un ajustament en la programació del Palau de Congressos de Peníscola, l’obra El beso de la mujer araña, amb Eusebio Poncela, que tenia previst representar-se aquest diumenge 19 de març, s’ajorna fins al dissabte 22 d’abril.

Les persones que ja han adquirit la seua entrada han rebut ja la devolució de l’import. Des de l’IVC demanem disculpes per les molèsties que s’han pogut produir amb la modificació.