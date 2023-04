Clonar a actores fallecidos y guiones escritos por máquinas: el impacto de la IA sobre el cine

¿Hemos de tener miedo a la inteligencia artificial? Para quienes hemos crecido con las historias sobre la rebelión de Skynet, el sistema informático que dirige a las máquinas en la saga 'Terminator', esa pregunta es retórica. Pero como con todos los avances tecnológicos más imparables, quizá la opción más saludable sea estrecharle (virtualmente) la mano y admitir sus posibilidades.

Estas últimas, y más en concreto las aplicadas al campo audiovisual, son el objetivo de estudio central del 'Informe Switch: L'audiovisual augmentat', trabajo de investigación presentado el martes por el Clúster Audiovisual de Cataluña. Un intento bastante exhaustivo de explicar, con cifras y casos prácticos, cómo los últimos avances de la IA (e inmersividad y ‘blockchain’, otras dos tecnologías capitales del audiovisual aumentado) están transformando cadenas de valores muy establecidas. Para ello se sirven de los ejemplos de tres centenares de empresas, productos o experiencias de todo el mundo, incluyendo Cataluña.

Ya empezamos a ver cómo afecta la inteligencia artificial a la producción musical: haciéndote tararear por casa una canción de Drake y The Weeknd que, en realidad, no ha cantado Drake ni The Weeknd. El Informe Switch se centra particularmente en el impacto de la nueva tecnología sobre la producción y posproducción de objetos audiovisuales. Eso incluye, un poco como con 'Heart in my sleeve', la creación artificial de música, pero también de textos de ficción, guiones, diálogos, dibujos e incluso vídeos, aunque estos de momento cortos y simples.

Vídeos desde (casi) cero

En el apartado de escritura llaman la atención, sin terminar de asustar, una herramienta como Dramatron, que puede generar un borrador completo de un guion de película o televisión, siempre mano a mano (es una forma de hablar) con humanos. En cuanto a generación de imágenes, DALL-E 2 y sistemas similares permiten generar dibujos, pósters y personajes en cuestión de segundos. Make-A-Video, de Meta, hace posible crear secuencias cortas o vídeos similares a otros.

Lo que todo esto signifique para los múltiples oficios del cine empieza a dar mucho más miedo, todo sea dicho, que un ejército de T-1000. Otro asunto peliagudo es que la generación artificial de música, textos o imágenes parte del análisis de obras creadas previamente, casi siempre sin que se pida permiso a los autores de dichas obras. El Informe Switch no se basa en el optimismo ciego sino que hace frente a estas dudas.

Agilizando los procesos

Según el trabajo del Clúster, la IA permite "reducir de manera sustancial las tareas repetitivas de los procesos de animación y VFX", ayudando así a los animadores "a centrarse en los aspectos más creativos". Cada vez es más sencillo modificar la edad de los actores, clonar a los ya fallecidos o crearlos a partir de cero, una especialidad de la empresa estadounidense Ziva Dynamics. Y cada vez es más corta la distancia entre voz humana y sintética, como demuestran los audiolibros de Apple narrados por los artificiales Jackson y Madison.

Pero incluso en los propios platós y sets de grabación empieza a haber una presencia cada vez mayor de la tecnología: "grandes paredes de pantallas LED, motores de generación de imágenes virtuales y mecanismos de 'tracking' de cámaras e iluminación dinámica" se unen para lograr resultados tan convincentes como los vistos en 'The mandalorian' o la llorada '1899'. Hace tan solo dos meses, la productora Gestmusic inauguró una gran pantalla virtual de vanguardia, con pantalla LED principal de 100 metros cuadrados, en su sede de Sant Just Desvern.

Otras áreas del trabajo hacen referencia a la (algo languideciente) apuesta por el metaverso y los últimos adelantos en el mercado de las realidades virtual y aumentada, además del constante movimiento, desconcierte a quien desconcierte, en las operaciones con NFT.

'L'audiovisual augmentat' se puede descargar de forma digital y gratuita en el portal web del Observatori Switch del Clúster Audiovisual de Catalunya. Para seguir la cambiante realidad de estas tecnologías, una buena opción es la suscripción a la 'newsletter' bimensual de Switch.