El músico, actor y productor Lluís Miquel Campos, uno de los grandes referentes e impulsores de la cultura popular valenciana, ha muerto hoy a los 79 años después de una larga enfermedad.

Desde los años 60 como fundador de Els 4 Z, una de las primeras bandas de música pop que interpretó sus canciones en valenciano, hasta la actualidad como productor teatral y audiovisual, Campos ha sido un impulsor de la cultura en casi todos sus frentes. Campos compaginó su trabajo como músico, ya en los 70 con Patxinguer Z, con el de la producción y el impulso de las carreras de otros artistas, sobre todo con la creación de los estudios Tabalet.

De estos estudios surgió una de las melodías más escuchadas en todo el país desde hace años: el «jingle» de Mercadona, grabado en Tabalet en 1986.

"Ya habíamos trabajado con ellos cuando eran Doña Amparo, y después cuando comenzaron con Mercadona nos pidieron un jingle para la radio -recordaba Lluís Miquel-. Empezamos a hacer pruebas y no nos gustaba nada. Me fui al despacho yo sólo y se me ocurrieron las primeras notas. 'Mercado-na, Mercado-na...' Faltaba algo. Pero después se me ocurrió «Mercado-o-na, Mercado-na». Ya lo teníamos. La llevé al pianista, la grabamos y hasta ahora".

De esta forma, Campos es el compositor de una de las melodías más escuchadas, e incluso tarareadas, a diario en toda España, aunque Mercadona la tiene registrada a su nombre. "Pero me parece bien -aseguraba el artista-. Mi interés era tenerlos como clientes, y fue así hasta que montaron su propio estudio. La gente me dice que qué tonto por no haberlo registrado, pero yo ni lo pensaba ni ahora me importa. Después he conocido a Juan Roig y hablo con él a menudo y nunca me he quejado".

No fue la de la empresa de supermercados valenciana la única que usó estos estudios para grabar publicidad. También pasaron por ahí las muñecas de Famosa o Nenuco, generando finalmente un catálogo de 2.000 títulos de música publicitaria, según aseguraba en 2012 Vicente Martínez, encargado de la editorial.