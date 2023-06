Las salas de conciertos son, sin duda, una parte vital en la cultura musical: son la cuna y el campo de entrenamiento de los artistas y bandas que quieren labrarse una carrera dentro de la industria. En ellas se curten los talentos emergentes y se consolidan los grandes nombres; sobre sus tablas ocurre ese mágico viaje entre los nervios y la ilusión de los primeros directos a la experiencia y la nostalgia de los últimos.

Este año 2023, las salas de conciertos están siendo protagonistas en toda España gracias al ciclo estatal #culturadesala, que ha llegado al ecuador de su primera edición con un éxito rotundo en asistencia y que ahora aterriza en Castelló este mes de junio.

Este circuito de conciertos, que comenzó el pasado 1 de abril y se prolongará hasta el 31 de julio, cuenta con la presencia de más de 50 artistas, en más de 100 salas de 36 provincias de la geografía española. Entre todas la propuestas, se pueden disfrutar de los directos de artistas consagrados como Depedro, Sr Chinarro, Sex Museum o Los Deltonos, y emergentes como From o Trashi.

La programación de esta iniciativa está orientada a todo tipo de público, con propuestas de un amplio rango de estilos: desde el rock de Uoho, Biznaga, Bala o Toundra; al soul de Koko-Jean and The Tonics o The Excitements; pasando por cantautores como Luis Brea o Luis Fercán; el indie-pop de Travis Birds; el flamenco de Farruquito; o el jazz de María Toro o Lucía Rey Trío, entre muchos otros.

En Castelló

En la capital de la Plana se llevarán a cabo un total de seis conciertos. El día 3 de junio, en La Bohemia y en La Casa del Mar, ambos centros situados en la calle Císcar de la capital de la Plana, actuarán Smile y Travis Birds.

El 9, de nuevo en La Casa del Mar, llegará uno de los grupos más representativos del indie español, un conjunto formado tras la unión de Los Coronas y Arizona Baby: Corizonas. Al día siguiente, en el pub Terra, se podrá ver en directo a El Jose, y el 11 de junio habrá otra doble propuesta musical con Twanguero, en La Bohemia, y The Excitements en el Terra.

Iniciativa

#culturadesala es una iniciativa que surge gracias al convenio firmado entre el INAEM (Instituto de las Artes Escénicas y de la Música) del Ministerio de Cultura y Deporte y ACCES, la Asociación Estatal de Salas de música en directo, que se llevará a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration EU.