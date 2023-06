El diseñador de moda José Castro ha fallecido a los 52 años, según un breve comunicado en su perfil oficial de Facebook. “Hoy nos ha dejado en su forma física José Castro, pero nos acompañará eternamente en su forma espiritual. Tod@s los que hemos tenido el privilegio de conocerle, sabemos el maravilloso ser humano y el don de generosidad que tenías, ahora ya descansas en Paz y serás el Ángel de tod@s nosotr@s”, puede leerse en la red social.

Nacido en A Cañiza (Pontevedra) y afincado en Barcelona desde joven, Castro fue uno de los diseñadores que más despuntó en las primeras décadas de los dosmiles junto a Josep Font y el desaparecido David Delfín. Desfiló en París y sus creaciones viajaron a la pasarela neoyorquina de la mano de Desigual, donde ejerció de director creativo. Con un estilo elegante, atemporal y algo dramático, inspirado en sus admirados Alber Elbaz y Alexander McQueen (con quien también colaboró, tanto en la firma homónima del británico como durante en su etapa en Givenchy), el gallego pasó también por firmas como Miró Jeans o Desigual, donde su visión y su creatividad fueron requeridas para rejuvenecerlas.

En solitario, Castro vivió un breve pero muy dulce y espectacular idilio con la Alta Costura en París: desfiló en tres ocasiones en el Carrousel du Louvre y llegó a ser miembro de la Federación Francesa de la Couture, convirtiéndose en el tercer español en ser invitado a participar en este selecto club de la moda, un título que hasta entonces solo ostentaban Paco Rabanne y Cristóbal Balenciaga.

Graduado en el London Royal College of Art, mostró sus diseños tanto en la pasarela 080 como en la Cibeles Madrid Fashion Week, donde recibió el premio L'ORÉAL a la mejor colección en la 50.ª edición de Cibeles Madrid Fashion Week (2009). Sus creaciones, una explosión de volumen y color (llegó a crear lo que bautizó como el “rosa castro”), cruzaron fronteras: Whoopi Goldberg, Beth Ditto, Paz Vega y Sarah Jessica Parker (que en la película 'Sex and the City' vistió unos tejanos diseñados por Castro) lucieron su creaciones.