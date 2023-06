Sónar 2023: 10 conciertos imprescindibles del festival

Cuando nació, en 1994, el Sónar parecía una excentricidad, pero 30 ediciones después, luce como uno de los activos culturales distintivos de Barcelona. En este programa de aniversario ofrece unas 250 propuestas, entre conciertos y actividades, repartidas en sendos recintos: diurno (Fira Montjuïc) y nocturno (Fira Gran Via L’Hospitalet). Seleccionamos diez actuaciones del Sónar 2023, que empieza este jueves 15 y se alargará hasta el sábado 17 de junio.

Black Coffee

Jueves, 15. 22.00 horas (SonarVillage). El surafricano Nkosinathi Innocent Maphumulo es un divo del ‘clubbing’ que ha pinchado intensamente en medio mundo, de Ibiza a Las Vegas, y que ostenta el récord Guinness al ‘dj set’ más largo, con 60 horas de sesión sin pausas. En los cimientos de esta dimensión pública se sitúa un sonido propio, muy elaborado, hecho de house y r’n’b, ritmos tradicionales de su país y efluvios de jazz, plasmado en discos de referencia como el desafiante ‘Africa rising’ (2012) y su título más reciente, ‘Subconsciously’ (2021), que obtuvo un Grammy y en el que participaron Pharrell Williams, Diplo y David Guetta. Jordi Bianciotto

Ryoji Ikeda

Viernes, 16. 18.30 horas (SonarHall). El japonés Ryoji Ikeda vuelve al Sónar para presentar ‘Ultratonics’, sublimación de su sonido minimalista y matemático basado en la reducción de las estructuras y frecuencias musicales a su expresión más básica, casi cuántica. Más allá de las sonoridades al límite, esos impactos secos en forma de pitidos, tintineos y ruido blanco, Ikeda es un renombrado artista visual que ha expuesto sus instalaciones en museos de todo el mundo, incluido el Pompidou. Quizá recuerden aquel tremendo cañón de luz que iluminó el cielo Barcelona en 2010 en una colaboración entre el Sónar y el Grec: era obra de Ikeda. Julián García

Aphex Twin

Viernes, 16. 22.10 horas (SonarClub). A sus 51 años, el británico Richard David James, ejerce de gurú de la moderna electrónica con un historial que se inició entre la pulsión ‘raver’ y el paisajismo (se le bautizó como “el Mozart del ambient”), y que avanzó hacia la pura experimentación a partir de la IDM y la atención a tendencias como el jungle y al pianismo neoclásico (su hito ‘Avril 14th’). Autor de remezclas para The Cure, Philip Glass y Nine Inch Nails, se permitió rechazar a Madonna. Seis años después de su última visita a Barcelona, regresa al Sónar con un espectáculo que ofrece en tan solo nueve selectas plazas europeas. J. B.

Fever Ray

Viernes, 16. 23.40 horas (SonarPub). Antigua mitad del dúo synthpop The Knife, Karin Dreijer sigue hoy en día explorando fascinantes equilibrios entre melodía y experimentación por cuenta totalmente propia. En el reciente “Radical romantics” entrelaza electrónica, electricidad (se acerca al rock gótico con miembros de Nine Inch Nails) y sonidos por definir para elaborar un gran ensayo sobre el amor, que no otro disco de canciones de amor. Y las primeras reseñas de su nueva gira avanzan teatralidad de impacto: prepárense para un espectáculo único de androginia o lentas e hipnóticas coreografías. Juan Manuel Freire

Bicep

Viernes, 16. 1.40 horas (SonarClub). Con su magnífico 'Isles' de hace dos años, el dúo techno británico se alejó ligeramente de la pista para mirar hacia la escucha con auriculares. Buscaron algo más fragmentario a nivel de 'beats', juegos con el reverb o una ampliación del campo de batalla a los más diversos estilos (múltiples ramas de la world music, voces R&B al estilo de los noventa, etcétera). Pero ya cuando salía el disco lo advirtieron: las versiones en vivo serán más duras, más directas a la yugular. El asalto sónico (y sensorial: atención al show diseñado por Zak Norman) está servido. J. M. F.

Eric Prydz

Sábado, 17. 22.30 horas (SonarClub). ‘HOLO’ se presenta como el ‘show’ más espectacular de la historia del Sónar y vaticina una inmersión 3D a través de hologramas proyectados en pantallas gigantescas y en el público (astronautas flotantes, mareantes tornados), y del uso masivo del láser. Una aventurada puesta en escena para envolver el house y el techno progresivo, de un empaque sinfónico, practicados por este productor y ‘dj’ sueco de largo historial, que en 2004 triunfó con ‘Call on me’ (usando el ‘sample’ de ‘Valerie’, de Steve Winwood) y en 2016 suministró una invasiva experiencia sónica en ’Opus’, su hasta ahora único álbum. J. B.

Bad Gyal

Sábado, 17. 23.55 horas (SonarPub). Deslumbrante e icónica estrella global, Bad Gyal está actualmente dónde y cómo quería estar en el 2017, año en el que debutó en el Sónar siendo una joven rompedora y ambiciosa. La de Vilassar de Mar es sin duda uno de los grandes atractivos de esta edición del certamen, donde actuó por última vez en el 2019 evidenciando en el mayor escenario diurno que era capaz de hacer bailar y mover el culo a todo el festival fuera la hora que fuera. Aún sin haber publicado su anunciado primer disco (tampoco hay fecha de lanzamiento por ahora), ‘La joia’, Alba Farelo tiene el encargo de hacer que la fiesta de aniversario del Sónar arda. Ignasi Fortuny

Alizzz

Sábado, 17. 1.20 horas (SonarPub). Arquitecto imprescindible del ritmo urbano en España, sobre todo al lado del madrileño C. Tangana, el productor de Castelldefels (1984) trazó las líneas maestras del pop actual. Pero antes de eso ya había desarrollado sus habilidades musicales como dj y creando pura música electrónica. Desde hace unos años centrado en su carrera como compositor y cantante solista –sí, un nuevo y certero cambio de rumbo para él-, vuelve al Sónar con el encargo de hacer un dj set especial del que tan solo se conoce su título de presentación, que ya da algunas pistas: ‘Club 2000’. I. F.

Little Simz

Sábado, 17. 2.50 horas (SonarPub). No hay artista de rap (sin importar el género) más importante ahora mismo en Reino Unido que Simbi Ajikawo, alias Little Simz, arrebatadora cronista de injusticias sociales y contradicciones propias. Acompañada del productor Inflo (Sault, Adele), ha sabido crear discos de imponente concepción narrativo-cinematográfica y riqueza estilística difícilmente comparable. Hace dos años publicó su cumbre “Sometimes I might be introvert”, disco imposible de ignorar, ecléctico, épico e intenso. Ahora presenta “No thank you”, su venganza contra una industria musical desatenta. J. M. F.

Richie Hawtin

Sábado, 17. 4.05 horas (SonarClub). Como colofón de madrugada, un clásico de clásicos que el Sónar ha acogido en nada menos que 22 de sus 29 ediciones desde su debut en 1997. Pionero del minimal techno, portador de las esencias del sonido de Detroit y explorador ácido, Hawtin ha desarrollado varias identidades paralelas (Plastikman, F.U.S.E.), asombrando siempre con su inventiva sonora y sus montajes audiovisuales, y dejando obras de cabecera como ‘DE9: Closer to the edit’ (2001). El creador británico-canadiense, creador (con John Acquaviva) del influyente sello Plus 8, vuelve al festival con una propuesta envuelta en el misterio. J. B.