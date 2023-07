Quien los haya visto alguna vez ya sabe que God Save The Queen no tienen rivales a la hora de invocar todo detalle la magia de los conciertos de la mítica banda británica Queen.

Con más de veinte años de trayectoria y el mérito de ser, en palabras de la prestigiosa revista Rolling Stone, la «mejor banda tributo del mundo», el grupo argentino seguro sorprendería al mismo Freddie Mercury con las milimétricas recreaciones que hacen de sus shows más legendarios. Algo que podrán comprobar esta misma noche los asistentes al concierto que ofrecerán en el PeñíscolaFromStage y que supone el colofón perfecto en la que es su cuarta edición.

Un recorrido

En todos sus espectaculares directos, el conjunto formado por Pablo Padín (voz y piano), Francisco Calgaro (guitarra, coros y teclados), Matías Albornoz (batería y coros) y Ezequiel Tibaldo (bajo), no se olvida de interpretar temas de todas las etapas del grupo liderado por Mercury (desde el primer disco de 1973 hasta Made in Heaven). Así, el público tiene oportunidad de ver en un mismo sho una gran variedad de cambios vertiginosos de vestuario, juegos de luces propios de un concierto en Wembley y, naturalmente, disfrutar de grandes éxitos, ya inmortales para todos, como We Will Rock You, We Are The Champions y Radio Gaga, canciones que forman parte del imaginario colectivo y que nadie se cansa nunca de escuchar.

God Save the Queen llevan ya más de dos décadas como banda número 1 de Queen en todo el mundo y no por puro azar, ya que desde sus orígenes, en 1998, el objetivo del grupo siempre fue reproducir un concierto en vivo de Queen mediante sus estilos, sonidos y estéticas originales.

Una despedida

Con esta espectacular propuesta, el Peñíscola FromStage se despide de su audiencia y despide una edición que ha estado marcada por el carácter heterogéneo e inclusivo de la cita, con propuestas para todo tipo de públicos que van desde el musical infantil al humor, la música electrónica y los ritmos más urbanos, el rock o la fusión flamenca y la magia gracias a referentes como RosarioFlores, el mago Yunke, Andrés Calamaro o Martita de Graná, entre otros.