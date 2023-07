Alerta OVNI: 10 películas y series sobre objetos voladores no identificados

"¿Eso es todo lo que hay?", cantaba Peggy Lee en un glorioso estándar de los sesenta. Es la canción que debió pasar a algunos ufomaníacos por la cabeza tras leer el avance del 'New York Times' sobre el informe ovni del Pentágono. Como contaba Idoya Noain desde Nueva York, "el Pentágono y la inteligencia de Estados Unidos no han encontrado pruebas de que Fenómenos Aéreos No Identificados observados por pilotos del Ejército en los últimos años se correspondan con naves extraterrestres, pero tampoco pueden descartarlo absolutamente ni explicar los extraños movimientos". La NASA hizo su informe, y el Congreso de los Estados Unidos ha pedido ahora al Gobierno que informe sobre los ovnis tras escuchar las revelaciones de varios ex militares.

Los Mulder del mundo nos quedaremos con ese último apunte: queremos creer. A la espera de conclusiones más emocionantes, siempre nos queda la ficción para soñar (o tener pesadillas) con naves del espacio exterior. El Congreso de EEUU pide al Gobierno información sobre OVNIS tras escuchar a testigos militares Aquí diez películas y series sobre ovnis y nuestra fascinación por ellos. 1. 'Ultimátum a la Tierra': ojo con el peligro nuclear Con las heridas de la Segunda Guerra Mundial todavía abiertas y la amenaza de la guerra fría sobre nuestras cabezas, el alienígena Klaatu surgía del gigantesco platillo volante que había aterrizado en Washington para advertirnos del peligro nuclear: o paráis de mataros o seréis exterminados, venía a decirnos. En una época en que cualquier invasión extraterrestre era sinónimo de muerte y destrucción, el clásico de Robert Wise de 1951 ofrecía todo lo contrario: un mensaje pacifista y de aires mesiánicos, seguramente ingenuo visto desde hoy, pero necesario en un tiempo en que el miedo a la autodestrucción del planeta estaba ahí. Scott Derrickson dirigiría en 2008 un reseñable 'remake' con la vista puesta en un terror más de hoy en día: el desastre medioambiental. Alquiler en Microsoft ('remake' disponible en Disney+ y Google Play). 2. 'El ser del planeta X': un enigma de otro mundo Rodado en 1951 en apenas seis días, aprovechando los viejos decorados de 'Juana de Arco' de Victor Fleming, el filme del director austriaco Edgar G. Ulmer ha adquirido la condición de obra de culto de la ciencia ficción de serie B, suerte de 'Ultimátum a la Tierra' en versión muy 'low cost'. Aquí, una nave espacial pilotada por un extraterrestre procedente del planeta X aterriza sobre una isla escocesa, donde se encontrará con un científico que, precisamente, estaba estudiando el extraño comportamiento orbital del cuerpo celeste. Serie B de bajísimo coste, sí, pero fascinante en su rareza y su fotografía en blanco negro (obra de John L. Russell, camarógrafo de 'Psicosis'), a la vez que inesperado estudio de la xenofobia y el miedo al otro. Disponible en Filmin. 3. 'Ovni': contra la invasión extraterrestre Gerry Anderson y su segunda esposa, Sylvia Anderson, saltaron a la fama como titanes de la televisión infantil en los 60, cuando desarrollaron una técnica, Supermarionation, que permitía sincronizar electrónicamente las bocas de sus marionetas con el diálogo de las series. A la altura de 'Ovni' (1970-71) pensaban en un público más adulto y trabajaban ya con actores de carne y hueso, incluyendo a su querido Ed Bishop, ya oído en 'El capitán Escarlata'. Pero seguían soñando despiertos: Ovni se centra en una agencia militar internacional a cargo de la protección de la Tierra contra los alienígenas. Disponible en YouTube (en español) y en DVD/Blu-ray con subtítulos en inglés. 4. 'Encuentros en la tercera fase': ya están aquí No existe otra película que haya sido capaz de reflejar con mayor fuerza visual y humanista, al filo de la experiencia religiosa, la llegada a la Tierra de los hombres de verde y su ulterior contacto con los seres humanos. Fascinado desde niño por las películas de platillos volantes, Steven Spielberg nos dijo que los ángeles existían en esta historia de obsesión: la de ese electricista (Richard Dreyfuss) hechizado por la visión de una extraña montaña, o la de ese ufólogo francés (François Truffaut) que anhela contactar con los extraterrestres. Las naves nodriza de Douglas Trumbull, las criaturas de Carlo Rambaldi y las cinco notas a modo de mantra comunicativo de John Williams acabaron de convertir el filme en el fascinante ensueño de cualquier ufólogo o simple amigo de la (pacífica) visita alienígena. Disponible en Filmin. 5. 'V': victoriosa y visionaria Si incluso a los adultos, al parecer, les impresionó, imaginen lo que fue el desfile de naves nodriza sobre la Tierra de 'V' para quienes no habían llegado a su primera decena de años en 1985, cuando la miniserie de Kenneth Johnson se estrenó en TVE. Imágenes icónicas e influyentes sin las que, probablemente, Roland Emmerich nunca habría podido soñar con su exitosa 'Independence day'. Al excelente original (completado por una segunda miniserie y una temporada completa) siguió en 2009 un 'remake' bastante inferior que duró dos temporadas. 6. 'Expediente X': colonización y conspiración Con la popularidad de las investigaciones de Mulder y Scully, sobre todo desde la segunda y tercera temporadas, muchas conversaciones en torno a la máquina de café empezaron a girar sobre una pregunta importante: ¿crees en los extraterrestres? Algunos apoyaron a Fox Mulder (David Duchovny), el creyente. Otros preferían la visión escéptica de Dana Scully (Gillian Anderson), incapaz de creer en esa colonización alienígena encubierta por el gobierno. Un episodio de la quinta temporada, 'Paciente X', se atrevía a señalar la participación militar en abducciones. Disponible en Disney+. 7. 'Platillos volantes': abducción y muerte en Terrassa En 1972, y esto es cierto, fueron encontrados en la vía de la estación de tren de Torrebonica, cerca de Terrassa, los cuerpos decapitados de dos trabajadores de una fábrica textil. No se trataba de un asesinato, pues la policía halló junto a ellos una intrigante nota que decía: "Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito". A partir de este poco conocido episodio de la crónica negra, y ufológica, catalana, el director Óscar Aibar quiso acercarse en tono tragicómico a la vida de estos dos hombres (Jordi Vilches y Angel de Andrés López) obsesionados con los extraterrestres hasta el punto de ser abducidos por su propio delirio. 8. 'District 9': extraterrestres como nosotros En el caso del memorable debut de Neill Blomkamp, la nave misteriosa sobrevuela Johannesburg, Sudáfrica, en parte porque de allí procede el director y en parte por la posibilidad de crear una metáfora sobre el apartheid. El Distrito 9 del título, el gueto donde el gobierno sudafricano ha hacinado a unos extraterrestres sin malicia, equivale a aquellos asentamientos informales donde los negros fueron marginados durante aquellos aciagos tiempos. La estrella de Blomkamp se ha apagado ligeramente, pero su ópera prima sigue siendo hoy provocadora y explosiva. Disponible en Movistar Plus y Google Play 9. 'La llegada (Arrival)': alienígenas al habla Una docena de gigantescas naves alienígenas son avistadas en diferentes puntos del planeta. Una profesora de lingüística (Amy Adams) será requerida por el Gobierno de Estados Unidos para intentar descifrar el mensaje que los extraterrestres nos intentan transmitir. Inspirado en el gran relato corto 'La historia de tu vida', de Ted Chang, el filme de Denis Villeneuve es una maravillosa celebración del lenguaje y la comunicación como armas pacifistas, así como un sobrecogedor estudio de la pérdida de un ser querido más allá de las trabas rígidas del tiempo. Uno de los grandes hitos de la ciencia ficción contemporánea. Disponible en HBO Max, Movitar Plus y Google Play. 10. 'Misterios sin resolver': ovnis, siempre ovnis Shawn Levy, productor/director de 'Stranger things', levantó recientemente este 'reboot' del programa de los ochenta y noventa dedicado a la recreación e investigación de crímenes reales y fenómenos paranormales. A la nueva versión le falta Robert Stack como anfitrión, pero no, no le faltan ovnis. Si en la serie original hubo episodios dedicados al caso Roswell o las 'Luces de Phoenix', en esta encontramos, de momento, 'El ovni de Berkshire', sobre aquella famosa jornada de 1969 en la que, según numerosos testimonios, un ovni causó el terror en diferentes pueblos del condado de Berkshire (Massachusetts, Estados Unidos). Disponible en Netflix.