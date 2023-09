El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado la programación del inicio de la temporada 2023-24, de octubre a diciembre, de los diferentes espacios de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte en Castelló de la Plana, como son el Teatro Principal, el Auditorio, el EACC y el Museo de Bellas Artes, así como del Palacio de Congresos de Peñíscola. El director general de Cultura, Sergio Arlandis, ha destacado que el objetivo es “mantener la confianza del público y abrirnos con nuevas propuestas a más espectadores”.

En este sentido, Arlandis ha señalado que la programación “sigue la línea que buscamos: calidad e impacto social, con un proyecto cultural que sea común y beneficioso para la Comunitat Valenciana” en el que Castellón “puede ser una referencia cultural en el resto de España”.

El inicio de temporada contempla más de 100 actividades dirigidas a públicos diferentes con el objetivo de acercar la cultura a toda la sociedad de Castelló y sus comarcas. Teatro con grandes intérpretes como Nuria Espert, Vicky Peña, Carmelo Gómez, Pere Arquillué, conciertos con la Orquesta de la Comunitat Valenciana, la Orquesta y Coros de RTVE, Els Amics de Les Arts, Rodrigo Cuevas, el espectáculo producido por el IVC y Melomans en homenaje a Nino Bravo, y de grupos como el castellonense Panchi Vivó SetBand, Ramón Godes o Junior McKenzie.

El Museu de Belles Arts de Castelló, una vez finalice la actual exposición de Peiró Coronado, presentará una de las grandes exposiciones de la temporada entorno la pintura valenciana en la época de Sorolla y continuará ampliando su programación dirigida al público familiar, así como talleres y varias actividades para todos los públicos.

Arlandis ha recordado que se mantiene la programación regular en Peñíscola, “con una completa oferta de cine, música y teatro con propuestas como las de Carmelo Gómez o el premio Max al mejor espectáculo de danza 2023 ‘La reina del metal’ con Vanesa Aibar & Enric Monfort”.

Una progración de 10

Por su parte, el director general del IVC, Abel Guarinos, ha destacado que es “un goce estético y ético ver como la programación de todos los espacios que gestiona el IVC en Castellón imbrica perfectamente los grandes protagonistas y títulos de las diferentes artes, procedentes de cualquier punto de España e internacionales, con mucho de lo excelso que tenemos en nuestra Comunitat”.

“En esta ocasión contamos desde Sorolla, Peiró Coronado o el homenaje a Nino Bravo, por citar algunos de los grandes referentes que desgraciadamente ya no están, y los más jóvenes castellonenses Begoña Tena con ‘Viva’, Carlos Amador en ‘Win win’, Panchi Vivó con su SetBand, el Col·lectiu d'Improvisació Musical de Castelló y, entre muchos otros, Enric Monfort, que estará en Peníscola con su premiado espectáculo de danza ‘La reina del metal’”, ha resaltado.

Además, Guarinos ha señalado que se sigue celebrando “el primer centenario de la Sociedad Filharmónica de Castellón y por este motivo vendrá por primera vez a L'Auditori la Orquesta y Coros de RTVE, dirigida por el castellonense Sergio Alapont; quien dirigirá en este singular trimestre cargado de grandes batutas, como la de James Gaffigan, Gustavo Gimeno y Pablo Marqués”.

Renovación de abonos

La renovación de los abonos culturales para el próximo trimestre del Teatro Principal y el Auditorio se podrá hacer a partir de este martes 19 de septiembre. Los nuevos abonados podrán hacerlo a partir del día 27 de septiembre a las taquillas o en el web del IVC, ivc.gva.es

Los espacios, uno a uno:

Teatro Principal de Castelló: calidad y profesionalidad

El Teatro Principal de Castelló estrena la nueva temporada el 8 y 9 de octubre con la gran actriz Nuria Espert acompañada por Vicki Peña y otros intérpretes para representar ‘La isla del aire, una obra de Alejandro Palomas y dirigida por Mario Gab.

Durante el trimestre, el escenario del Principal acogerá obras de los directores y dramaturgos más importantes de la actualidad como ‘Cielos’ de Sergio Peris-Mencheta, y producciones de compañías como la premiada representación ‘El cos més bonic que mai s’haurà trobat a aquest lloc’ del Teatre Romea y Temporada Alta con el actor Pere Arquillué.

Reconocidos actores y actrices estarán al Principal de Castelló como Candela Peña con ‘Contracciones’; Pedro Casablanc al frente de ‘Don Ramón María de Valle Inclán. A través de Ramón Gómez de la Serna’, o la comedia de Pepe Viyuela ‘Uz: el pueblo’.

Esta temporada se mantiene el ciclo ‘Los jueves al Principal’ que ofrecerá obras con protagonistas y compañías vinculadas con Castelló como ‘Viva’ de Begoña Tena, ‘Estimados padres’ del Micalet o ‘Win win’ de Juli Disla.

Durante este trimestre la música estará protagonizada por un homenaje a Nino Bravo con el musical ‘Libre. Nino Bravo. 100 % a capella’. El público familiar no se puede perder la representación de ‘El mundo lirondo’ para cerrar el año durante las fiestas de Navidad.

Auditori: más clásica y variedad de estilos

El Auditori de Castelló presenta durante el último trimestre del año una variada programación que lo posiciona como uno de los espacios de conciertos más importantes de todo el territorio valenciano destacando por la calidad y coherencia de las propuestas.

El auditorio refuerza la programación de clásica para conmemorar el centenario del nacimiento de la Sociedad Filarmónica de Castelló. Entre ellos, la Orquesta de la Comunitat Valenciana ofrecerá tres grandes conciertos bajo la dirección de Sir Mark Elder, James Gaffigan y Gustavo Gimeno.

Otra de las grandes citas será con la Orquesta y Coro de RTVE que llega el 15 de diciembre con la dirección del castellonense Sergio Alapont. Destaca también el concierto que ofrecerá el reconocido violinista Frank Peter Zimmermann acompañado por Martin Helmchen.

No solo la clásica será la protagonista. Otras músicas estarán representadas con conciertos como la gira ‘Allà on volia’ de ‘Els Amics de les Arts’ o el humor, la crítica y la ironía de Rodrigo Cuevas que protagonizará ‘La romería’ el 11 de noviembre.

El ciclo ‘Territorio CS’ mantiene el objetivo de ofrecer una programación regular de músicas interpretadas por artistas castellonenses. En este trimestre, pasarán por el Auditorio propuestas como las de Juan de Ribera, Panchi Vivó, Ramón Godes & Alejandro Royo

El Museu de Belles Arts de Castelló: Sorolla

El Museu de Belles Arts de Castelló presenta este trimestre una de las exposiciones más destacadas de la temporada. La muestra ‘La pintura valenciana en la época de Sorolla’ plantea un diálogo entre varias generaciones de artistas valencianos y tiene en cuenta, especialmente, el proceso de formación, desarrollo y proyección de la pintura valenciana de aquel momento con Sorolla como el artista más visible.

El Museu se convierte en un gran contenedor cultural por la diversidad de propuestas que se ofrecerán a lo largo de la temporada. Se mantienen las sesiones de música con ‘Les Arts al Belles Arts’, los conciertos ‘Free Impro’ con el Colectivo de Improvisación Musical de Castelló, además de ‘intercambios. Club de Cultura’, los talleres ‘Interrumpir la clase’ o los familiares ‘Play Cube’.

EACC: nueva exposición y más programas educativos

El Espai d’Art Contemporani de Castelló cierra el año con una nueva muestra: ‘Y see you repeating this, I warn you in the sweetest way’, del artista italiano Michele Gabriele. Una muestra con influencias de fantasía y la ciencia ficción/ciencia ficción que plantea una fábula subacuática que se podrá visitar del 30 de septiembre al 14 de enero.

A partir de esta exposición y de sus materiales presentados, se invita al artista local Gerard Bomboí a una nueva edición de ‘TEOREMA’, una invitación a artistas locales a trabajar a partir de las temáticas expuestas o trabajadas en el Espacio.

El año se cerrará en diciembre con la Carta Blanca a Itziar Okariz, una de las artistas más importantes de la performance, representando de España al pabellón de la Bienal de Venecia el 2019.

En el mes de octubre se retoma la Escuela de Adultos, ‘PARAMENT’: un programa educativo para gente mayor con el cual el EACC y su equipo libra claves y herramientas para entender y profundizar en el arte contemporáneo.

El programa educativo se completa con la actividad con la comunidad escolar, todas las semanas de martes a jueves. Los viernes el EACC inaugura un ciclo de encuentros con los grupos de Salud Mental de Castelló, convirtiendo las exposiciones en un espacio de trabajo para estos grupos. Continúa el ‘Club del Videojuego’ , una tarde de jueves al más, una actividad para madres, padres, hijos y otros participantes con la que profundizar críticamente en lo mi digital de los videojuegos.

Palau de Congresos de Peñíscola: cine, teatro y música

El Institut Valencià de Cultura mantiene por tercera temporada la programación estable y permanente al Palacio de Congresos de Peñíscola, del que es titular. Una combinación de cine, teatro y música para acercar la cultura a todos los públicos de las comarcas del norte.

En la programación del trimestre se podrá disfrutar de ‘Las guerras de nuestros antepasados’, una adaptación teatral de Eduardo Galán del texto de Miguel Delibes e interpretado por Carmelo Gómez i Miguel Hermoso.

El 28 de octubre llega hasta el Palacio de Congresos de Peñíscola el premio Max al mejor espectáculo de danza 2023 ‘La reina del metal’ con Vanesa Aibar & Enric Monfort. Otra de las propuestas musicales vendrá de la mano de Franz Schubert Filharmonia que interpretará piezas de Beethoven y Txaikoyski. El artista castellonense Junior McKenzie presentará ‘Now that we are dead’.

La propuesta cinematográfica está protagonizada por 7 títulos como ‘Upon Entry’, ‘Las ocho montañas’ o ‘Barbie’.

Filmoteca al Raval y al Paranimf

La Filmoteca del IVC y el Teatre del Raval presentan la segunda y última entrega del ciclo dedicado al cineasta francés François Truffaut, que incluye su obra desde 1975 hasta su prematura muerte en 1984. Durante los meses de octubre a diciembre se podrá disfrutar de películas como ‘El amante del amor’, ‘La mujer de al lado’ o ‘Vivement dimanche’.

Además. la Filmoteca ofrecerá en el Paraninfo de la UJI, el ciclo ‘Nuevo Cine’ con producciones cinematográficas de gran calidad. Un conjunto de seis películas que reúne operas primas como por ejemplo ‘Vidas pasadas’, vista en Cannes y en Sundance, o ‘La jauría’, premiada en Cannes o el esperado retorno de Victor Erice con ‘Cerrar los ojos’.

La programación de La Filmoteca se cierra con un ciclo de cine restaurado con la colaboración del aula de Cine de la UJI que ofrecerá títulos como ‘Toro Salvaje’, ‘El viaje de Chihiro’ o ‘Ladrón de bicicletas’.