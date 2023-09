El FestivalEnsems de Músiques Inusuals regresa a Castelló un año más, y ya van cuatro, con la Banda Municipal de la ciudad como protagonista con una doble sesión hoy en la sala sinfónica del Auditori i Palau de Congressos, con un concierto (a las 18.00 horas) y un ensayo abierto a la ciudadanía (comenzará a las 10.00).

Será un concierto de estreno, en el que la formación se pondrá el traje de la contemporaneidad ampliando su elenco con la colaboración de los alumnos del ConservatorioSuperior de Música Salvador Seguí. Y lo hará para acometer la nueva obra de Marc García Giró, «encargada el año pasado por el Institut Valencià de Cultura, 'Notes a peu de pàgina', con nueve micromovimientos», como él mismo explica, que rinde homenaje a los relatos cortos y explora los límites sonoros de la banda como instrumento por excelencia del imaginario musical valenciano.

Pero esta no será la única. La municipal recupera la primera obra para banda de uno de los compositores más sólidos del panorama nacional actual, Agustí Charles, de 1993, 'Three portraits for Wind Ensemble'; que se suma a la 'Country Band March' de Charles Ives; 'El por siempre de un genio', de Eva Lopszyc, y el 'Triumph' de Michael Tippet, una paráfrasis de la gran pieza contemporánea 'The mask of time', del mismo autor.

Otros espacios

ElEnsems toma los espacios culturales de la ciudad con la intención de ampliar sus propuestas y abrirlas a los más curiosos. Por la mañana, a las 13.00 horas, el Espai d’Art Contemporani acogerá una de las sesiones de estreno del nuevo programa del contrabajista Darío Calderone, que abrió el Ensems en el IVAM el viernes y hoy aterriza en Castelló con un viaje a través de los abismos sonoros que conduce a vibraciones e hibridaciones parásitas, creando canales de comunicación entre el intérprete y el instrumento, con su obra Simas.

El Museu de Belles Arts, por su parte, se reserva la parte más didáctica, con el X-Ensems, este viernes a las 19.30 horas, para acercar las nuevas sonoridades a los centros educativos artísticos.