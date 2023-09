C.Tangana suele decir que él no sabe cantar, y que está harto de hacerlo y quiere dejar la música, y muchas otras cosas que resulta difícil saber si cree realmente o si usa solo a modo de psicología inversa para vender su producto. “Tengo que conseguir cerrar el episodio de la música, es que todo el rato digo que se va a cerrar y no se cierra, yo pararía en seco", se queja el artista, realmente llamado Antón Álvarez y a quien sus amigos -y los que quieren serlo- llaman ‘Pucho’, al final del documental dedicado a venerar su figura que acaba de ver la luz en el Festival de cine de San Sebastián, y en el que su propia madre se muestra convencida de que su hijo “va a hacer cine y va a dejar de tener tanta exposición".

Y resulta que sí, que Tangana se pone tras la cámara. “Ya estamos manos a la obra, está sucediendo; estoy rodando un documental sobre mi artista favorito actual, que es un guitarrista flamenco llamado Yerai Cortés”, ha anunciado este jueves durante la presentación ante la prensa de ‘Esta ambición desmedida’. Sobre lo de abandonar los escenarios, ni confirma ni desmiente. “No tengo ni idea. De una u otra manera voy a seguir haciendo música toda mi vida pero no tengo prisa por volver al estudio, y quiero que lo próximo que haga me apasione tanto como lo que he hecho en el pasado”.

Dirigida a seis manos por Santos Bacana, Rogelio González y Cristina Trena, la nueva película narra el germen de ’El Madrileño’, el disco de éxito apabulante que en 2021 que convirtió al cantante en ídolo de masas, y sobre todo los entresijos de la gira que realizó para presentarlo por España y Latinoamérica. Aquellos conciertos ofrecieron un espectáculo rompedor y deslumbrante, algo nunca visto de parte de un artista español; también fueron un auténtico desastre a nivel financiero. En un momento del documental, poco después del inicio de la gira, Tangana sentencia: “De los seis millones que teníamos en la mesa para facturar nos vamos a gastar seis y medio". Unas escenas después, las pérdidas ya se han doblado, sobre todo por la incapacidad del artista para anticipar las repercusiones logísticas y económicas de sus decisiones artísticas. “No llegamos a arruinarnos, pero si en lugar de montar los conciertos me hubiera comprado un piso, habría ganado más dinero”, ha afirmado hoy.

Desmedido

Mientras contempla el proceso, la película deja claro que hay dos cosas al menos igual de desmedidas que la ambición de Tangana. La primera es su propio metraje, nada menos que dos horas y cuarto lo suficientemente llenas de discusiones reiterativas y de situaciones despojadas de contexto e información como para hacérsele bola a cualquiera que no sea fan del artista. “Para dar un concierto de una hora y 45 minutos tienes que ser los putos Rolling Stones”, opina el músico en una de las escenas mientras defiende una duración más corta para sus suyos, y es una pena que Bacana, Trena y González no se hayan mostrado igual de defensores de la concisión que su objeto de estudio.

Lo segundo que se evidencia desproporcionado en la película son la vanidad y la autoestima del hombre que ocupa su centro en todo momento y que se la ha mandado hacer a su mayor gloria; que nadie se deje confundir por esa escena en la que sus ‘managers’ lo describen como “un niño pequeño” y se preguntan: “¿pero este chaval es gilipollas o qué pasa?”, o de otras muchas en las se muestra caprichoso, intransigente e imposible de complacer.

“Para mí fue ver ciertas partes del documental, me dieron ganas de meter la cabeza bajo la arena”, ha dicho este jueves en San Sebastán y, francamente, no se entiende muy bien. Porque, incluso cuando finge señalarlo como el culpable de los problemas por los que pasa la gira, ‘Esta ambición desmedida’ se esfuerza por aclarar que, en última instancia, los principales defectos de C. Tangana no son sino consecuencia de su condición de tipo de espíritu visionario y transgresor, de perfeccionista compulsivo que se niega a conformarse con nada que no llegue a la excelencia y, sobre todo, de hombre sensible y muy amigo de sus amigos.