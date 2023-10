Aitana comenzó el pasado fin de semana su gira "Alpha Tour" en Valencia con un concierto que ofreció a todos sus fans en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Durante una hora y media, la cantante presentó su espectáculo en el que combinó baladas con temas más discotequeros. La artista interpretó temas de su nuevo disco, el cuarto de su carrera, y algunos de sus grandes éxitos como “Mon amour”, “Vas a quedarte” o “Con la miel en los labios”.

Pero el show de Aitana no ha pasado desapercibido para algunos que han criticado duramente a la artista barcelonesa por presentar una parte del espectáculo no apto para menores. Se trata de uno de los bailes que la cantante mantiene con el conjunto de sus bailarines. Un baile más sugerente de lo que nos tiene acostumbrados y que muchos usuarios no han dudado en catalogarlo con un claro carácter sexual.

Polémica por la “atrevida” actuación de Aitana durante su primer concierto en Valencia de su nuevo disco Alpha. pic.twitter.com/7lfm9giQCJ — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 3 de octubre de 2023

Pero no todo han sido críticas, otros fans de la cantante se han mostrado encantados con esta puesta en escena y han mostrado orgullosos esta parte del baile en sus redes sociales.

Otros concierto de Aitana

Aitana comenzó su gira Valencia, donde miles de personas disfrutaron de sus éxitos y su nuevo disco. Otras fechas que tiene programada la artista en España son: el 7 de octubre en el Auditorio Municipal de Málaga, el 12 y 13 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 20 en las Palmas de Gran Canaria y el 28 en Sevilla. El 1 de noviembre estará en Bilbao, el 6 y 7 también de noviembre estará en Madrid y el 5 de diciembre repetirá en la capital de España