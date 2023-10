El terror más impactante de este Sitges llega desde Argentina

Después de aterrar con 'Aterrados' en la edición de 2018, el director argentino Demián Rugna ha vuelto al festival de Sitges con la aún más aterradora, si cabe, 'Cuando acecha la maldad' (Oficial Fantàstic Competición), destinada a ser muy comentada por un puñado de momentos imposibles de olvidar, aunque uno se esfuerce en intentarlo y así poder volver a dormir tranquilo en esta vida. Cuando los veteranos de Sitges creen haberlo visto todo, llega Rugna para darles un bocado inesperado.

"Estoy cansado de esas películas de terror tan pensadas para poder venderse bien", explica Rugna sobre su atrevida propuesta, que llega mañana a Sitges tras traumatizar al público de Toronto y el Fantastic Fest de Tejas. "Yo no estoy haciendo un producto en ningún momento. Cuando escribo una película, todo puede pasar. Y le puede pasar a cualquier personaje. Eso me da la posibilidad de jugar más con el espectador, de que no esté preparado para recibir lo que va a recibir".

'Embichados'

Al principio de 'Cuando acecha la maldad', los hermanos Pedro (Ezequiel Rodríguez) y Jimmy (Demián Salomón, actor fetiche de Rugna) descubren una persona cortada por la mitad en mitad del campo. Si creen que esto es horrible, esperen a ver cómo quedan las personas poseídas por unas entidades demoníacas (o "embichadas", en la jerga popular), o qué puede pasar si tratas de acabar con la maldad de maneras tradicionales.

Estudioso del cine de terror, Rugna encuentra una gran inspiración en "la crudeza, lo visceral" de Lucio Fulci, pero todavía más importantes han sido en esta ocasión la saga 'Posesión infernal' o la coreana 'El extraño', de Na Hong-Jin, que le ha influido "en la forma de conseguir esa narración desde lo rural y una estructura que resultara interesante".

Ese ambiente rural (o "el culo del mundo", como dicen los protagonistas) contrasta con el de previos trabajos de Rugna, más centrados en pesadillas de paisaje urbano. "Después de trabajar en 'Aterrados' y su 'remake' frustrado, me había cansado de hacer historias de dos o tres localizaciones de ciudad. Necesitaba hacer una especie de 'road movie'. Saliendo a la carretera, escapaba de mí mismo, de lo que había venido haciendo".

James Cameron ya la ha visto

'Cuando acecha la maldad' empezó a ser una realidad aquí mismo, en este festival. "Queríamos buscar coproducción y en lo primero que pensamos fue el Sitges FanPitch [concurso de presentación de proyectos de largometrajes y series]. Ganamos uno de los premios, lo que nos facilitó el desarrollo del filme". La plataforma de 'streaming' Shudder, principal inversora, ha acabado llevando el resultado a las salas de Estados Unidos: más de seiscientas, para ser más precisos; todo un logro para una pequeña película en español. "Para nosotros, que venimos de Argentina, donde nos cuesta estrenar en nuestro propio país, estar en tantos cines estadounidenses es un privilegio".

El mismísimo James Cameron fue a verla el pasado jueves a un preestreno en Santa Mónica (California), "y pagando su entrada", precisa Rugna. "Además, se quedó al turno de preguntas y respuestas… exactamente lo que yo esperaba que no hiciera para no ponerme nervioso".