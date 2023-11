Castellón se llena de teatro: lo más destacado del Reclam

El Reclam supera este año la barrera de los 30 años en una edición de alto contenido social que llevará obras sobre memoria democrática, bullying o violencia de género, introspección y también humor, con teatro, danza y música a Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, Vilafranca, Vila-real y Vinaròs, municipios que se suman al proyecto junto con la Diputación de Castellón, la Fundació Caixa Castelló y el IVC. Organizado por la Universitat Jaume I (UJI), suma 10 municipios, que ofrecerán 51 funciones de 44 obras de teatro en una veintena de espacios.

Buscar la reflexión

El acto de presentación del ciclo contó ayer con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Carmen Lázaro; el director general del IVC, Abel Guarinos, el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell; la concejala de Cultura de Castelló, María España, y el director artístico de la muestra, Toni Valesa, así como de diferentes representantes de las instituciones que participan en el Reclam. La vicerrectora explicó que «desde la antigua Grecia, las artes escénicas, y particularmente, el teatro, eran usadas como recurso para transmitir las diferentes costumbres y tradiciones de un pueblo, hasta hoy en que el teatro es capaz de provocar un efecto catártico, induciendo a la reflexión y a la introspección», precisamente una de las pretensiones del Reclam. Valesa, por su parte, explicó que «el Reclam refuerza su filosofía y pondrá sobre el escenario temas de actualidad que muestran la realidad del momento que vivimos, buscando la reflexión del público que asiste a las funciones».

Programación del Reclam 2023

Arriba el telón: danza en el Paranimf

El Reclam alza el telón este viernes en el Paranimf de la UJI, con el espectáculo de danza Archipielago de los desastres, dirigido por Isabel Vázquez, una creación de gran formato que trata el tema de la vulnerabilidad. El espacio también incluirá, principalmente, piezas de danza como Sexy Suggestion, de Paula Serrano; o textos comprometidos como Asesinato y adolescencia, de Alberto San Juan dirigido por Andrés Lima; o Manual para armar un sueño, de la compañía andaluza La Zaranda.

En el Raval se podrá ver Espejismos (El lado épico), de Kolectivo Mostrenko; o L’enterrador, de la compañía Mediterránea, con la historia sobre el enterrador de Paterna como base; o Menina, soy una puta obra de Velázquez, una pieza de Proyecto Cultura sobre el bullying, que también se representará en Vinaròs.

Grandes títulos

El Teatro Principal acogerá obras como Estimats pares, de la compañía El Micalet; Don Ramón María del Valle Inclán (A través de Ramón Gómez de la Serna), una producción del Teatro Español; o El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc, obra de Josep Mª Miró.

El Reclam también tiene como eje fundamental los espectáculos para público familiar como Les vacances de Madame Roulotte, que se representará este sábado en Les Aules de Castelló y también en Almassora; Soc Natura, una experiencia sensorial (Benicarló); Oníricus, un espectáculo de circo de La Troupe Malabó.

Música también

El protagonismo de la música también estará presente con las actuaciones de Pep Gimeno «El Botifarra», con su trabajo Ja ve l’aire (Vila-real), y Rodrigo Cuevas, con La Romería Auditori de Castelló).

Otras propuestas destacadas que se han programado en la muestra son Nevenka, que trata el caso de la mujer que ganó por primera vez un caso por acoso sexual a un político; Las guerras de nuestros antepasados, con Carmelo Gómez; Contracciones con Candela Peña, Uz: el pueblo, con Pepe Viyuela; o L’últim ball, con Carles Alberola i Alfred Picó.

Más danza

En esta edición, la danza también tendrá su protagonismo en muchas de las sedes, y además de las piezas que se representarán en el Paranimf de la UJI, se podrán ver espectáculos como La Paraula Amagada (Sala San Miguel, Castelló); Human (Betxí), Roda (Espai Obert Cultural Les Aules, Castelló); Sempreviva (Vilafranca) o València Dancing Forward (Burriana). Además, serán dos espectáculos de danza los que ponen el punto y final a esta edición del Reclam. Será en Benicasim el día 3 de diciembre. Una jornada que empezará con Me encanta bailar pero se me da fatal, un espectáculo al aire libre de danza participativa que forma parte del programa Impuls a la Dansa y que finalizará con la representación de la obra Iron Modvm, de la compañía catalana Iron Skulls Co, en el Teatro Municipal.