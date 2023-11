El primer fin de semana de la XXXI Mostra Reclam, con nueve obras a representar en Castelló, Vila-real, Benicarló, Almassora y Vinaròs, dejará una auténtica joya a su paso por los escenarios de Benicàssim: Nevenka. El Teatre Municipal Francesc Tàrrega ofrece este domingo, 5 de noviembre (19.00 h.) una producción basada en la historia real de Nevenka Fernández, la primera mujer en España en denunciar acoso sexual en el trabajo: el tribunal le dio la razón pero se la estigmatizó públicamente. La actriz protagonista, Gema Matarranz, repasa todos los detalles con Mediterráneo.

--¿Hemos conseguido avanzar como sociedad desde el primer caso de #MeToo español, donde por primera vez en la historia de nuestro país una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político?

--Recuerdo perfectamente lo que pasó con esta denuncia --de la concejala de Hacienda contra el alcalde de Ponferrada (León, en 2001)--. Me removió mucho. Tengo 60 años y en ese momento era la primera vez que escuchaba denuncias por acoso sexual o laboral. Creo que vamos muy despacito. Es bonito ver cómo reciben esta obra de teatro los adolescentes: casi no se creen que estas cosas pasan, pero las reconocen. O cómo lo recogemos gente de 40, 50 y 60 años: el 60% de mujeres que ven esta obra se reconocen en algún detalle de lo que está pasando en escena: cómo te hablan, cómo te tratan en el entorno laboral. Y los hombres también se van reconociendo. Es muy fuerte. Impresionante.

--¿Cuál es su relación profesional con los escenarios de la provincia?

--En Castellón llevamos actuando años. Siempre hemos trabajado en el teatro con Toni Benavent, programador del Paranimf de la UJI. Hemos estrenado allí cinco o seis montajes: Arizona, Juana la loca, Lorca: la correspondencia personal, La isla, El Mueble,...Un montón de obras. En Benicàssim estuvimos hace años con una obra muy especial donde se subió al público al escenario: Los corderos. Y ahora volvemos con Nevenka.

--¿Va a ser una función tensa, realista, con escenas de violencia emocional?

--Sí, contamos la historia con hechos, tal y como sucedieron. No es teatro documental, puesto que hay interacción entre los tres actores y también ficción, evidentemente, porque no sabes exactamente cómo ocurrieron las cosas: con los padres, el abogado o entre Ismael Álvarez y Nevenka Fernández. Pero todo es total y absolutamente como sucedió. La sentencia está extraída tal cual.

--El montaje cuenta con el Premio especial del jurado en la Feria de Teatro en el Sur...¿Qué sensaciones pueden esperar los espectadores que acudan a Benicàssim?

--La obra tiene un ritmo, una dirección y un texto increíbles, con la autoría y dirección a cargo de María Goiricelaya, que es absolutamente maravillosa. Querría nombrar a mis compañeros en escena, Ales Furundarena y Marta Megías; y a los dos técnicos, Juan Felipe y Ernesto, por su gran labor. Nevenka es un espectáculo donde el ambiente sonoro y las luces guían al espectador. La escenografía no es convencional. Es como un acuario gigante que se ilumina en determinados momentos y visualmente dice mucho. Tiene su propio lenguaje. Y no digo más. No es solo lo que cuenta sino la forma de contarlo. Un acierto. El público no va a estar solo viendo, va a tener que seguir atento la manera en cómo se cuenta la historia y luego decidir lo que opina. No se lo ponemos fácil.