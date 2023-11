La plaça de l’Ajuntament de Benassal acollirà una nova proposta cultural que situa la literatura infantil en el centre d’atenció.

La Fira Entendre Història permetrà a xiquets, xiquetes i adults conéixer aportacions literàries innovadores, així com participar en diferents tallers que es succeiran al llarg del matí d’aquest dissabte 18 de novembre.

«Benassal és bressol de cultura des de les edats més menudes. Apostem per la literatura per als menuts, per fomentar un estil de vida amb la cultura en un paper protagonista. Estem programant mes a mes activitats i fires de tot tipus i per a tots els gustos i públics, augmentant l’oferta cultural i dinamitzant una agenda que apropa diferents propostes culturals al nostre poble», expressa l’alcaldessa del municipi, Elia Garcia.

Activitats

A les 10.00 hores obrirà la Fira, on hi haurà parades de la llibreria castellonenca Argot i de les editorials Somos de Libros i La Pajarita Roja. Les activitats i els tallers començaran amb un contacontes conduït per l’escriptor Miguel Alayrach. A continuació, es podrà participar en la gimcana del Rei Neptú.

L’escriptora Luciana Reis i l’editorial Unaria Ediciones presentaran les seues novetats literàries de 12.00 a 13.00 hores, mentre que el punt final de la Fira el donarà Georgia Iordache, fotògrafa especialitzada en retrat artístic, qui durà a terme el taller fotogràfic Passat i futur de la fotografia de retrat. Al llarg del matí també es realitzaran tallers de manualitats històriques i un taller de passaport La Vuelta al Mundo en 80 días a l’estil Willy Fog.