El Millarts VAM Fest és el nou festival de la comarca de l’Alt Millars i tindrà lloc a Argelita del 24 al 26 de novembre amb accés gratuït.

El Diluvi, Xavi Sarrià, Pepet i Marieta, Tesa, Dani Miquel, Xavier de Bétera, APA, Palmer, Maluks i Trobadorets seran els protagonistes d'aquest certamen que durant tres dies convertirà els carrers d'Argelita en tota una festa per la llengua, amb una fira d’entitats, correfocs, muixerangues i una acampada lliure.

El primer dia de festival (divendres) actuaran Pepet i Marieta, Xavi Sarrià i Tesa a la Carpa de Festivals a partir de les 22.30 hores, i el 25 de novembre (dissabte) serà el torn de la música tradicional amb Xavier de Bétera i APA a la Plaça de l’Església a partir de les 11.30 hores.

Més concerts

Per la vesprada, els concerts arrancaran amb Palmer a les 20.30, seguit pel grup El Diluvi, a les 22.30, qui s’acomiaden temporalment dels escenaris fins nou avís. Maluks tocaran a les 00.00 hores i un DJ tancarà la nit del segon dia del festival. Tots els concerts de la vesprada tindran lloc a la Carpa de Festivals, encara que, el 26 de novembre (diumenge), l'actuació potagonitzada per la música infantil amb Dani Miquel i Trobadorets (a més d'una fira d’entitats coordinada per Escola Valenciana) tindrà lloc a partir de les 11.30 hores a la Plaça de l’Església.

Aquest festival té un caràcter simbòlic, donat que l’Alt Millars és una zona de predomini lingüístic històric castellà. La fita suposarà una bona mostra de convivència i de valenciania, omplint durant tres dies els carrers d’Argelita de llengua, festa i música.