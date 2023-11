Bizarrap y Quevedo han creado la melodía universal de la celebración desde que unieron fuerzas el año pasado en el estudio del músico argentino. La Music Session, Vol.52, titulada "Quédate", se erigía como la sesión más escuchada del prodigioso productor, convirtiéndose eventualmente en una de las canciones con mayor número de reproducciones en plataformas digitales en cuestión de semanas (superando los 500 millones en YouTube y más de mil millones en Spotify).

"Quédate" se ha convertido, sin remedio, en un estribillo difícil de sacar de la mente, versionada por numerosos artistas, entre ellos Pepe Benavente o Pastora Soler. En esta edición de los Grammy Latinos, el tema ha recibido el reconocimiento oficial, corroborando la posición que los seguidores del género urbano le otorgaron desde su lanzamiento.

Por si fuera poco, en la gala de entrega de los Latin Grammy, Bizarrap ofreció una novedosa versión en tango de Quédate, aunque sin Quevedo. Fue el nexo de la actuación que compartió con MiloJ y Shakira, una intensa actuación muy aplaudida en la que la colombiana volvió a despacharse a gusto contra su ex y con sus hijos en primera fila.

El grancanario, con la modestía que siempre le caracteriza a pesar de haber alcanzado la cima de la industria musical manifestó, mientras sostenía el premio, estar agradecido a todo el mundo por "llevar a todos la canción y esto es un ejemplo de que se puede salir de la nada y cumplir los sueños".

Una fecha para la historia

El 16 de noviembre de 2023 ya es una fecha inscrita en la historia. Sevilla ha sido el epicentro de la convergencia entre el Día Internacional del Flamenco y la primera edición de los premios Latin Grammy que se celebra fuera de Las Vegas, aterrizando en la capital andaluza. Este escenario irrepetible ha sido testigo del encuentro de todas las luminarias de la música latina, desde Rosalía hasta Peso Pluma, con la comunidad musical en español celebrando su gran velada, con los artistas favoritos listos para llevarse a casa el codiciado gramófono.

Es evidente que la música urbana ha emergido como una de las fuerzas más influyentes de la noche. Como era de esperar, la categoría de Mejor Canción Urbana fue una de las más disputadas de la jornada. El destino se jugaba entre gigantes como Shakira, Bad Bunny, María Becerra, Karol G, Yandel, Farruko y Bizarrap. Finalmente, el galardón ha sido otorgado al dúo argentino-español que ha sonorizado los últimos dos años de la escena musical.

En esta edición de los Latin Grammy, Bizarrap acumuló hasta seis nominaciones por sus Music Sessions con Quevedo y Shakira, siendo también candidato a otro premio destacado: Mejor Productor. Al recoger el premio, Bizarrap y Quevedo se presentaron con elegantes trajes, adhiriéndose a cortes clásicos y resguardándose tras gafas de sol. Biza, fiel a su estilo, ha conservado su distintivo combo de gorra y gafas, una imagen que ya forma parte del imaginario de la Generación Z, la cual está plenamente representada en la ceremonia de premiación de esta noche.

El fenómeno Quevedo

El fenómeno de "Quédate" sacó a la luz a Pedro Luís Domínguez, conocido por su nombre real, en tan solo unos meses lo transformó en una figura destacada tanto en España como al otro lado del Atlántico. En una entrevista para LAPROVINCIA/DIARIODELASPALMAS, expresó los desafíos de la fama: "La fama es complicada. Hace tiempo que no tengo privacidad, lo que me obliga a ser cauteloso. Si pudiera pasar una semana sin que nadie me reconociera, lo firmaría".

Sobre la colaboración con Bizarrap, Pedro Luís compartió en varias entrevistas que habían interactuado en Instagram en alguna ocasión, pero no habían concretado nada. Cuando viajó a Argentina para grabar un videoclip con Duki, Bizarrap lo contactó. Este momento fue especial para él, ya que fue la primera vez que viajó al extranjero por su música. A pesar de las dudas iniciales, lo considera una experiencia hermosa. Además, aclaró que, aunque la canción trata sobre el amor, él tiene novia desde hace años y la letra no refleja sus propias vivencias sentimentales.

Cuando el éxito llegó con la Music Session #52, Pedro Luís apenas llevaba dos años dedicándose profesionalmente a cantar y componer. Había abandonado sus estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y aún no había lanzado ningún álbum. No contaba con el respaldo de una gran discográfica para su proyecto. Según compartió en La Resistencia, no fue hasta enero de 2022 que pudo comenzar a vivir de la música. Ahora, se encuentra en una posición económica próspera como millonario.