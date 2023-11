El Arenal Sound de Burriana sabe cómo generar expectación. Los miles de sounders tienen esta semana una cita puntual para conocer, cada día, el nombre de un nuevo artista que pase a engrosar el listado del que ya forman parte Aitana, Yandel y Morad.

Como un reloj, el macrofestival ha anunciado este lunes, 20 de noviembre, a Funzo & Baby Loud. Un auténtico bombazo, como cada nueva confirmación de esta cita que espera congregar el verano próximo a más de 300.000 espectadores a lo largo de su semana de celebración.

Funzo & Baby Loud no solo han sido los pioneros, si no también el grupo más importante de «La Nueva Ola» del pop español, conquistando cada vez a más oyentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Los hermanos alicantinos han protagonizado gran parte de los mayores éxitos de este nuevo movimiento. Malibú con Piña, Batmóvil Remix, Joven Para Siempre o Inmortales han significado varios Discos de Oro y Platino para ellos como artistas y un escaparate para una generación de jóvenes talentos que ya tienen un hueco en la escena nacional. Tras el lanzamiento de su primer EP, Joven para siempre, Funzo & Baby Loud no han bajado el ritmo y siguen estrenando canciones con alma de himno.

Carrera meteórica

De hecho, en 2022 estrenaron su primer disco y protagonizaron su gira más ambiciosa por el momento: Inmortales (La Gira). Y este 2023, el dúo de Alicante hizo historia tras convertirse en el primer grupo de su generación en llenar el WiZink Center de Madrid.

Funzo & Baby Loud no abandonan su actitud gamberra y transgresora ni la sensibilidad que han demostrado a lo largo de su carrera para tratar temas que conectan rápidamente con su público, una audiencia que agota las entradas para sus conciertos en minutos y que enloquece desde el primer al último momento de los shows.