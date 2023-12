Era de esperar que el cartel del Arenal Sound de Burriana del próximo 2024 sumara en su cartel a un artista internacional de habla inglesa. Dicho y hecho. Louis Tomlinson, quien fuera uno de los miembros del ya mítico grupo One Direction, ha sido confirmado por la organización a través de sus redes sociales.

Con Tomlinson, la macrocita pone la nota british a un cartel que, de momento, se caracteriza por la presencia masculina, a excepción de Aitana y Lola Índigo, las dos únicas mujeres que por ahora actuarán en el escenario de la playa del Arenal del 30 de julio al 4 de agosto.

De la 'boy band' más exitosa a su carrera en solitario

El cantante británico dio el salto a la fama en 2010 tras su participación en The X Factor y la formación de One Direction, la boy band más exitosa de todos los tiempos. Desde entonces, su carrera ha sido imparable. Walls, su primer trabajo en solitario, fue publicado en 2020 y alcanzó el número 1 en 50 países. En octubre de 2020, ocho meses después de su lanzamiento, volvió a alcanzar el número 1 en las listas de éxitos.

Recientemente, el artista anunció su segundo álbum de estudio, Faith In The Future, que vio la luz el 22 de noviembre. Bigger Than Me ha sido el primer adelanto de este nuevo trabajo que presentará el próximo año en Bilbao, Madrid, Barcelona y... Burriana.

Sea cual sea el futuro de Louis Tomlinson, una cosa es segura: sus proyectos se caracterizarán por su incansable ética de trabajo, su creatividad y un estilo vocal y lírico único.