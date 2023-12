La literatura, escribe Pierre Bergounioux con traducción de Rubén Martín Giráldez en La invención del presente (Shangrila), «es visión, fuerza creadora –poïen–, acceso a las profundidades, a las profusiones escalonadas bajo el velo apagado de la ilusión necesaria, de la realidad. Es misterio desvelado, secreto descifrado, versión de la existencia que aquello que dio lugar a la nuestra nos había hurtado y que la literatura saca a la luz, tierras reconquistadas, tiempo recobrado». Creo que es una de las definiciones sobre la literatura más exquisitas de cuantas he leído hasta la fecha y me permite –como a cualquiera que necesita imperiosamente entender el mundo, hecho palabra, hecho de palabras– reflexionar sobre cuán importante es la lectura, y por ende los libros.

Son los libros, esos «paralelepípedos de papel» –sigo citando a Bergounioux, un autor al que profesar devoción absoluta–, los que permiten saber quiénes somos en tanto que en ellos, a través de ellos, nos reconocemos, ya que logramos hacernos una idea de nosotros mismos, más fidedigna y «realista» o menos, más abstracta y compleja quizá, pero siempre, siempre interesante. Y es por ellos, por los libros, por las versiones de nosotros que en sus páginas quedan retratadas, por los que merece la pena emocionarse.

Dicen que no hay mejor regalo que un libro, y no dicen mal. Es por ello, y por la resistencia ante cualquier mal existente que siempre han demostrado, que no podíamos olvidarnos de ellos en Navidad, porque son misterios desvelados que nos alumbran en la oscuridad.

Como cada año por estas fechas, recomendamos una serie de lecturas que buscan el compromiso, con el lector y con la propia literatura. No encontrarán aquí obras banales, sino escritos que motivan el pensamiento y alimentan la imaginación.

Nuestra lista

No crean que este listado es el típico de los mejores libros publicados del año, ni mucho menos, al no ser partidarios de esas clasificaciones que, a la postre, restan más que suman. Son obras que, insisto, exigen concentración para provocar un deleite que, se lo aseguro, es fascinante.

Entre las lecturas que proponemos hay algunas que podrían considerarse lo que gran parte de la crítica literaria o la prensa cultural define como «acontecimientos literarios». En realidad, cada libro editado es un acontecimiento en sí mismo, aunque en España el número de publicaciones sea desorbitante y no pueda equipararse, por desgracia, al índice lector. Pero, insisto, son un acontecimiento porque ellos, los libros, son la resistencia en estos tiempos donde todo parece fútil.

Para empezar, quién mejor que uno de los mejores cuentistas españoles de las últimas décadas como es Eloy Tizón, quien ha vuelto triunfal tras diez años de «ausencia» con Plegaria para pirómanos, que edita ese milagro de la edición que es Páginas de Espuma. Igual de portentoso es Víctor Gomollón, al frente de Jekyll &Jill, un sello que no deja de sorprender con obras como Garravento, la garra al viento, de Álvaro Cortina, un verdadero tour de force literario del que uno no sale indemne –y qué bien–.

Otros títulos que son maravillosos a nuestro entender, bien podrían ser MANIAC (Anagrama), la nueva magistral obra de Benjamín Labatut, o el ensayo firmado por Clemens J. Setz que publica Hurtado y Ortega con traducción del siempre increíble José Aníbal Campos, Las abejas y lo invisible.

Editoriales independientes

Siguiendo la estela de las editoriales independientes, proponemos la deliciosa correspondencia entre Wislawa Szymborska y Kornel Filipowicz que publica Las afueras bajo el título Escribe si vendrás —con traducción del polaco de Teresa Benítez, Katarzyna Mołoniewicz y Abel Murcia—. Cómo dicen desde el sello barcelonés, «un homenaje al amor y la literatura, a la naturaleza y la libertad».

Otro título de sumo interés es el que firma Hervé Guibert en Imagen fantasma. Una obra que publica Los tres editores con la traducción de Magalí Sentara y que es una especie de autobiografía hecha a través de fragmentos en los cuales el propio autor reflexiona sobre fotografía pero donde quiere capturar en palabras hechos y emociones que ya no están. Y no podemos olvidarnos de Pobres criaturas, de Alasdair Gray, que edita Libros Walden con traducción de Francisco Segovia —y que ha llevado a la gran pantalla el siempre incómodo, pero todo un genio de la cinematografía actual, como es Yorgos Lanthimos—, o Mi viaje. Al otro lado de la realidad, de Lev Tolstói, con prefacio de Émile Zola, que publica errata naturae —traducido por Antonio García—, una obra a medio camino entre el ensayo y la autobiografía -desconocida para el público en castellano- que dio principio a la trayectoria de Tolstói como intelectual revolucionario.

Recuerden, hay que leer, siempre. En Navidad, también, ya esté en casa, con una buena tasa de café en las manos, o donde sea.