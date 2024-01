Ante la inminente llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, los niños y niñas de Castelló viven intensamente cada día en las calles y plazas de la ciudad gracias a la programación familiar que organiza el Ayuntamiento.

Una de las propuestas que en los últimos años goza de mayor popularidad entre los pequeños de la casa es el Nadal de Circ, que en esta edición se traslada hasta la plaza Mayor para ofrecer entre los días 3 y 4 de enero hasta cuatro propuestas de calidad para toda la familia.

El Gran Dimitri es el encargado de inaugurar el 3, a las 12.00 horas, este singular ciclo con su espectáculo The Legend. Como si de una rockstar aclamada por miles de fans se tratase, Dimitri presenta un espectáculo loco y desmesurado, en el que todo es posible... ¿O no? The Legend es, en realidad, la historia de un antihéroe, de un perdedor que tiene la osadía de seguir luchando por lo que quiere, aunque nunca acaba de conseguirlo. Un soñador que seguro hará reír de lo lindo con sus ocurrencias, inesperadas e hilarantes.

Más propuestas

A las 17.30 horas será el turno de la prestigiosa compañía de Betxí La Troupe Malabó, que acercará al público la reconocida y premiada producción Karpaty. Se trata de un proyecto multidisciplinar que aborda varias técnicas circenses, música en directo, y el clown, la base del conjunto castellonense que cuenta con la interpretación de Marisa Ibáñez, Sergio Chaves, Alba Blanco y Xavi Castelló, y que cuenta con Jordi Purtí y Panchi Vivó como parte fundamental del proyecto.

La jornada matinal del día 4 —que dará comienzo a las 12.00 horas— contará con la presencia de Alas Circo Teatro y su espectáculo Circo Alas. Juanma Sánchez y Txus Buffa son los protagonistas de esta historia que ofrece al público volver a sentir la magia del circo gracias a la ilusión de sus personajes Petite y Susane.

Para poner punto y final a la presente edición de Nadal de Circ, el público infantil disfrutará a partir de las 17.30 horas con Proyecto Kavauri y su Lullaby, en el que un dúo de acróbatas y padres primerizos presentan un espectáculo de báscula y portes acrobáticos donde se verán saltos frenéticos y agarres de último momento.

Cuatro propuestas diferentes donde el circo en toda su extensión es protagonista y donde la risa está asegurada.