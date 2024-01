¿Qué sentimientos les invaden en esta gira tan especial, la del 40 aniversario?

Es, sin duda, la mejor gira de nuestra vida. Celebramos 40 años de música estando en nuestro mejor momento. Muchas emociones, cantando y compartiendo canciones bonitas que parece que nunca envejecen, conciertos abarrotados cada noche de gente preciosa de varias generaciones, muchos niños… la verdad es que sólo tenemos palabras de agradecimiento por estos momentos tan especiales, por todo lo vivido y por lo que nos queda por vivir.

El sector musical no está para muchas celebraciones. ¿Qué les urge a los profesionales de la música en este país?

Lo de siempre, que consideren la música como la expresión cultural más importante y con más apoyo del público del país. Que ayuden a los chavales que empiezan, que se habiliten lugares apropiados para conciertos… que cuiden de este patrimonio cultural que tenemos, como hacen con el cine, el teatro…es decir, que hagan lo que nunca han hecho.

¿Se vive mejor en España hoy que hace 40 años?

Sería difícil de precisar, yo creo que en todas las épocas hay cosas buenas y malas, y no quiero vivir mirando hacia atrás, hay que mirar siempre hacia delante. Lo mejor está por llegar.

¿Hace 40 años había más libertad de expresión en España que en la actualidad?

Había libertad de expresión, se podía hablar y escribir de lo que se quisiera, los que se ofendían solían ser personas carcas y anticuadas y la gente se reía de ellos. Ahora nos ofendemos por todo, no se pueden hacer chistes ni reírte de según que temas, todo el mundo cree que su opinión es importante y se opina hasta de lo que no se sabe. Es cierto que todos los personajes públicos tenemos un cierto temor a ser crucificados por expresarnos y decir lo que pensamos, el linchamiento público está muy de moda. No es preocupante, pero aburre.

Para celebrar su larga trayectoria han remasterizado todos sus éxitos en una edición de lujo en los estudios Abbey Road. Hombres G, como los Beatles en el mundo, iniciaron el fenómeno fan en este país. ¿Siguen entrando adolescentes en los camerinos de los Hombres G?

Sí, gracias al cielo. Y niños, es flipante. Ahora nos sorprende mucho más que cuando éramos jóvenes, nos encanta.

¿Qué canción le robarían a los Beatles?

Todas. La mayoría son maravillosas.

Para quienes no lo sepan, detrás de Hombres G siempre hubo un espíritu punki. ¿Me equivoco?

No, no te equivocas. Empezamos en el 83 totalmente flipados con el punk, todavía nos encantan grupos de aquella época tan interesante, aunque fuimos evolucionando hacia el pop y empezamos a hacer canciones con letras y melodías bonitas, pero nos gusta cualquier canción que nos transmita algo, no cerramos los oídos a ningún género, como creemos que debe ser.

Ustedes son estrellas en Latinoamérica. ¿Cómo están viviendo estos días lo que sucede en Ecuador?

La verdad, con mucha preocupación. Los artistas tenemos una relación muy estrecha y cercana con el pueblo, con la gente, con las personas, y en Ecuador hemos conocido gente muy bonita. Tenemos un gran cariño al país y deseamos que cese la violencia cuanto antes. Para arreglar los problemas, lo primero es lograr vivir en paz.

Todas las modas pasan de moda. ¿También lo hará el reguetón?

Puede ser, no lo sé. Me da un poco igual.

¿Qué precio ha tenido que pagar Hombres G por la independencia?

Bueno, se paga un precio, es verdad. Durante mucho tiempo hemos sido criticados con dureza, no nos han dado muchos premios y cuando éramos jóvenes sobre todo, no reconocían nuestro trabajo. Tocábamos en estadios con decenas de miles de personas ya en los 80, vendíamos millones de discos, y en nuestro país no nos consideraban. La envidia, que es muy mala. Afortunadamente, siempre tuvimos al público, que con su apoyo nos dio y sigue dando la energía y la ilusión para continuar, y a día de hoy no le guardamos rencor a nadie, nos sentimos muy agradecidos y afortunados por lo conseguido.

Mirando hacia atrás, echando un ojo al retrovisor, ¿qué ven hoy en los Hombres G de los inicios?

No creas que hemos cambiado tanto, somos más viejos, pero seguimos disfrutando como antes o incluso más. No sabemos qué techo tiene esto, cada día sigue sorprendiéndonos algo nuevo, nuestra vida sigue siendo una locura maravillosa.

¿Cómo se explica que Hombres G nunca se haya roto?

Muy fácil: somos grandes amigos, casi hermanos. Nos queremos y respetamos, y estamos enamorados de nuestro trabajo, que es nuestro gran regalo de la vida.