La fotografía de Castellón está presente en ARCO y JustMad

La celebración de la feria de arte contemporáneo ARCO supone uno de los mayores eventos culturales del año. No en vano, se trata de la cita con el coleccionismo más importante de todo el estado español, convirtiendo a Madrid en el gran escaparate artístico.

Desde hace varios años, la provincia de Castellón menguó su presencia, fruto de la no participación de la galería Cànem, toda una institución no solo en la Comunitat Valenciana, sino a nivel nacional e internacional como lo demuestran todas sus apariciones consecutivas en ARCOy en ferias semejantes comoArteSantander, Arte Lisboa, Arts-Libris, Art Miami, Loop-Barcelona, o The Solo Project de Basilea, entre otras.

A pesar de ello, siempre hay algún representante o embajador de la terreta en Ifema, lugar de celebración y de encuentro de cientos de galeristas, coleccionistas, artistas y amantes del arte de todo el mundo;de hecho, en esta su 43ª edición, ARCO, que se inaugura este 6 de marzo –y se celebra hasta el 10–, incrementa el peso de las galerías internacionales, conun 65 por ciento del total.

Artistas de Castellón

En este panorama, destaca la presencia del binomio formado por la castellonense María Bleda y el albaceteño José MaríaRosa, más conocidos como Bleda y Rosa, quienes participan en ARCO de la mano de la galería 1 Mira Madrid, que dirige Mira Bernabeu. Ambos comparten espacio con artistas del calibre de Clemente Bernard, Judith Blum Reddy, Pepe Espaliú, Esther Ferrer, JoanFontcuberta, Daniel G.Andújar, Victor Grippo, Teresa Lanceta o LUCE, entre otros muchos.

Destacar que Bleda y Rosa fueron galardonados con el Premio Nacional de Fotografía en 2008 por «representar la renovación de uno de los fundamentos del medio fotográfico, la fotografía documental, a través de una profunda reflexión sobre la relación entre memoria, espacio e imagen».

Marinela Forcadell y Lola Barcia son Fotolateras. / MEDITERRÁNEO

A la celebración de ARCO se une, de forma paralela, JustMad, cuya inauguración está prevista para el 7 de marzo, en el Palacio Neptuno de Madrid –y también hasta el día 10–. En su décimo quinta edición, esta otra feria de arte contemporáneo continúa con la firme misión de dar a conocer nuevos proyectos galerísticos, además de contar con la presencia de artistas que lideran actualmente el escenario artístico contemporáneo. En ese circuito, y en esta ocasión, participan la castellonense Marinela Forcadell y la valenciana Lola Barcia, Fotolateras, cuyo trabajo realizado con cámaras estenopeicas será protagonista en el espacio de la galería que ellas mismas dirigen en València, Nivel 2 Gallery.

Castellón, en dos importantes escaparates del arte actual.