Edu Soto encabeza en Onda la temporada primaveral cultural

Dijo una vez el dramaturgo Jacinto Benavente que «nada prende tan pronto de unas almas en otras como esta simpatía de la risa». Sí, la risa contagia, y quizá por ello el Ayuntamiento de Onda apuesta por el humor en su programación cultural para el segundo trimestre del año.

El Teatro Mónaco se prepara para una primavera en la que Edu Soto será protagonista gracias a su espectáculo Más vale solo que ciento volando. Será el 28 de abril, a las 19.00 horas, cuando el actor y humorista se suba al escenario para compartir su show más loco y divertido, una propuesta donde el monólogo, la comedia musical, la improvisación y la interacción con el público devuelven al directo a este artista inclasificable que regresa a la provincia.

Más propuestas

La de Soto no será la única actuación donde la risa sea crucial, ya que también visitará la localidad David Cepo con No cruces los brazos el 12 de mayo. No obstante, de abril a junio habrá más, mucho más, con una mezcla de teatro, música y cine para «satisfacer todos los gustos y enriquecer la vida cultural de Onda», tal y como remarca el concejal de Cultura, Daniel Álvaro.

El desenlace de la XI Liga de Improvisación Teatral será otro de los puntales de la oferta cultural primaveral, un acto que se celebra este sábado, 16 de marzo, en el Mónaco, a las 22.00 horas. En esta misma ubicación se albergarán las obras teatrales Mentiras Inteligentes, el 14 de abril;¿Qué más puede salir mal?, el viernes 10 de mayo, a las 22.30 horas, o el espectáculo para los más pequeños Dreaming Bubbles, el 5 de mayo, a las 19.00 horas.

Por otra parte, en la Sala La Cassola tendrá lugar la VII Mostra Audiovisual Vila d’Onda En Xicotet los días 20 y 21 de abril, con entrada libre hasta completar aforo. Y para enriquecer todavía más la programación de este trimestre, el Raval de San José se llenará de magia el 1 de junio, a las 22.30 horas, con el concierto gratuito de Conchita y la Onda Big Band.

Entradas

Las entradas para todos los espectáculos estarán próximamente disponibles en la plataforma web entrades.onda.es y se informará de las fechas de salida a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.