Un documental mostra l’evolució de les arts de carrer a la Comunitat Valenciana

Visitants, una de les companyies castellonenques pioneres en la promoció del teatre de carrer i les arts escèniques a la província, estrena este 26 de març, juntament amb l’empresa valenciana Produccions La Hormiga, el documental titulat A Peu de Carrer.

No és un documental qualsevol, ni molt menys, perquè en ell es mostra l’evolució que han experimentat les arts de carrer tant en l’àmbit cultural com creatiu i social de la Comunitat Valenciana des de finals de la dècada de 70 i principis dels anys 80 fins a l’actualitat.

Dirigit per Cristian Font i Pascual Ibáñez (Produccions La Hormiga), sota la producció executiva de Tomàs Ibáñez, director artístic de Visitants, i amb guió de la dramaturga almassorina Sònia Alejo, també vinculada a la companyia castellonenca, el film resulta «un projecte totalment pioner i únic en el qual, a través de vídeos, fotografies i els testimonis de les mateixes persones que van ser clau en la creació i evolució de les diferents companyies que durant aquestes dècades van sorgir a la Comunitat, ens permet abordar sota una perspectiva històrica com va nàixer el teatre de carrer en el nostre entorn més immediat i quins fenòmens van actuar com a palanca de canvi per a impulsar la seua transformació fins al moment actual», explica Ibáñez.

Imatge del rodatge del documental per part de Producciones La Hormiga / MEDITERRÁNEO

Una mirada íntima

En eixe sentit, prenent als propis protagonistes com a narradors, el documental «permet aportar a l’espectador una mirada íntima, profunda i apassionada sobre aquest esdeveniment escènic, del qual encara queda molt per descobrir», recalca el fundador de Visitants.

La present projecció coincidix amb la celebració, el 27 de març, del Dia Mundial del Teatre

I és que, malgrat que el teatre de carrer ha tingut una presència constant als carrers i places de les diferents localitats de la Comunitat Valenciana, aquest vessant artístic és, probablement, l’especialitat escènica menys referenciada en l’àmbit acadèmic.

«Estem parlant de la que sense cap dubte és la disciplina més popular i accessible per a la ciutadania, ja que, per la seua pròpia idiosincràsia, no entén de barreres i arriba a qualsevol persona amb accés a l’espai públic però, al mateix temps, és una de les especialitats més fràgils de l’escena», destaca Tomàs Ibáñez.

El film fa un recorregut de les arts de carrer des de finals dels anys 70 i principis del 80 fins ara. / MEDITERRÁNEO

Després de la seua estrena a la sala Berlanga de la Filmoteca de València –coincidint a més amb la celebració, el dia 27, del Dia Mundial del Teatre–, el present documental recorrerà durant els pròxims mesos altres municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua projecció.