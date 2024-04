El Singin’ in the Cave anuncia el cartel completo de su novena edición

El Singin’ in the Cave ha presentado el cartel completo de su edición de 2024, la novena que se celebra de forma consecutiva en el interior de les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó. Después de haber anunciado las tres primeras actuaciones en enero pasado, durante la celebración de la Feria FITUR, este singular ciclo desvela ahora los siete conciertos restantes.

Así, a las ya conocidas de Los Estanques & Anni B Sweet —concierto ya celebrado—, NIA y Queralt Lahoz —que actuarán este mes de abril—, se unen ahora, por orden cronológico, las de Russian Red, YADAM, Raquel Kurpershoek, María de la Flor, Alfred García, Bigblack Rhino y Dawn Landes. Estos nuevos conciertos se celebrarán entre los meses de mayo y septiembre.

El Singin' in the Cave es un proyecto público-privado en el que música y patrimonio se dan la mano para ofrecer al espectador una experiencia inolvidable. Incluye una breve visita en barca a les Coves de Sant Josep (el río subterráneo navegable más largo de Europa) y, en la parte final de la misma, en la Sala de los Murciélagos, se celebra un concierto, en puro acústico, con la única amplificación natural de la propia cueva, de una enorme belleza y con una reverberación realmente única.

Dawn Landes será la encargada de clausurar la novena edición del ciclo en septiembre. / Heather Evans Smith

¿Quién es quién?

El 5 de mayo actuará en formato acústico Russian Red. Su aparición a mediados de la década de los 2000 en la escena musical española provocó un tsunami en el panorama independiente nacional desconocido hasta aquel momento (Cigarettes, The Sun The Tree…) La combinación de talento innato para componer, voz privilegiada y carisma natural de Lourdes Hernández no pasó desapercibida para casi nadie. Ahora, tras un periodo sin música nueva, Lourdes regresa con Volverme a enamorar (2024), un minielepé de 8 canciones que muestran de nuevo el particular imaginario de la cantante madrileña, demostrando que su capacidad de emocionar al oyente sigue intacta. Recurriendo al castellano por primera vez, sus creaciones muestran letras de enorme evocación, atmósferas misteriosas y melodías de belleza trémula. Una nueva vuelta de tuerca para una de las artistas más fascinantes y sorprendentes que jamás hayan salido de España.

El 19 de mayo es el turno para Yadam, artista queer trilingüe de origen venezolano pero residente en París, de quien se ha dicho que es el Sam Smith latino. En 2023 publicó su álbum Belamor de la mano de Nacional Records, elegido por Rolling Stone como uno de los mejores álbumes del año. Ha colaborando con talentos excepcionales como el ganador del Grammy Samuel Dixon (Adele, Sia, Christina Aguilera) y Rafa Sardina (Alejandro Sanz, Luis Miguel, Calle 13, Lady Gaga ) entre otros. Una voz prodigiosa y una propuesta ideal para este ciclo de conciertos.

El día 26 actuará en el Singin' in the Cave Raquel Kurpershoek Jaldón. Nacida en 1998 en Ámsterdam, se crió entre Holanda y España. Desde muy pequeña desarrolló un gran amor por la música. Ha estudiado distintos géneros de música en el Conservatorio Superior World Music de Rotterdam, especializándose en la música latinoamericana y también en Córdoba, donde estudió cante flamenco en el Conservatorio Superior Rafael Orozco. El último proyecto de Raquel se llama NIZAMI, un homenaje cargado de simbolismo autobiográfico inspirado en la obra Las siete princesas sabias del autor y filósofo medieval persa Nizami Ganjavi. Sus acústicos aúnan una mezcla de estilos deliciosa.

En junio

Ya en junio, concretamente el día 16, la primera en sumarse a esta novena edición del certamen será María de la Flor. Violinista, cantante y compositora, su formación en músicas tan distintas como el jazz, el flamenco o la música clásica la dotan de un poso y una profundidad casi inéditos en el circuito de la nueva canción castellana. Lo demostró en su primer EP, TEMPLE, en su LP Hilanderas y en su reciente Resalada (2024), un EP de sonidos populares, naturales, orgullosos y coquetos, producido junto a Diego Galaz (Fetén Fetén). Así, Resalada, se presenta María de la Flor en su vuelta a los escenarios, y lo hace estrenando, con salero, un trabajo donde su voz, entre melismas y ritmos que recuerdan a músicas tradicionales latinoamericanas, acuna un nuevo formato que encarna la sencillez de una música cantada en la intimidad para llegar más allá más dentro y así, mucho más lejos, como demostró en su paso por el Singin' in the Cave en 2022 a la ve.

El 30 de junio el protagonista será el cantautor, músico y productor Alfred García, cuyo ascenso en la escena musical española se inició en 2017 con su destacada participación en Operación Triunfo y el Festival de Eurovisión, se prepara para cautivar al público en nuestro festival con su voz y su guitarra. Con un impresionante historial que incluye la consecución de 5 discos de oro y 5 de platino, así como más de 200 conciertos a sus espaldas, Alfred nos brindará un espectáculo único, uno de los pocos que ofrecerá este verano, calentando motores para lo que está por venir con su tercer disco. Durante su actuación, deleitará con las cautivadoras composiciones de sus primeros dos álbumes, 1016 y 1997 (Universal Music Spain). Además, sumergirá al público en la emotividad de Els teus ulls (Musica Global), un adelanto de su próximo tercer álbum de estudio. Esta canción ha dominado las listas durante 4 meses, manteniéndose en la cima de las radios y posicionándose como la única entre las 100 más virales de Spotify España durante más de 100 días consecutivos, acumulando casi 3 millones de reproducciones. Será un momento para recordar en el festival, donde Alfred llevará al espectador en un viaje emocional a través de sus melodías y letras excepcionales.

En septiembre

El mes de septiembre se iniciará con la presencia de Bigblack Rhino, banda de rock, blues y soul que nace en 2014 liderada por la frontwoman Núria Mancebo y el guitarrista y productor Gerard Brugués (Pakitsguitar). Influenciados por grupos como Alabama Shakes, Janis Joplin o Ben Harper empiezan a rodar con una trayectoria ascendente y imparable. Su mezcla de estilos de música negra caracterizan su potente y sensible repertorio de directo. En el Singin' in the Cave actuarán en la formación reducida, a guitarra y voz. Su repertorio es una mezcla de temas de sus dos álbumes Come Back Home y Thoughts Under the Skin entrelazando con versiones de Soul&Blues redescubriendo aquellas canciones que posiblemente habían caído en el olvido y que de forma directa o indirecta remueven y hacen vibrar el alma. Un cóctel explosivo que nadie debería perderse.

Como colofón, el 15 de septiembre actuará la grandísima Dawn Landes. Si el folk norteamericano goza de gran reconocimiento en la actualidad es porque algunas de sus mejores historias cantadas tienen voz de mujer. El listado de excelsas cantautoras provenientes de los distintos rincones de los Estados Unidos es vasto en cuanto a territorio pero, y sobre todo, en cuanto a riqueza musical. En él se encuentra Dawn Landes desde que debutara en la escena contemporánea con su primer álbum Dawn's music en 2005 y se consolidara con su siguiente trabajo, Fireproof (2008, Fargo Records). Su capacidad para transitar por estilos que van desde el folk al indie, pasando por el alt-country y bluegrass es uno de sus sellos de identidad, si bien lo que distingue a Landes de sus coetáneas es la fuerza de su voz. Original de Louisville, Kentucky, la mayor parte de su trayectoria ha transcurrido en Brooklyn, Nueva York, lo cual ha enriquecido su música hasta el punto de labrarse su propio camino en la escena independiente con canciones tan frescas como atemporales, colaborando con otros artistas como Justin Townes Earle, Will Oldham o Norah Jones, además de compartir escenario con Sufjan Stevens o Suzanne Vega. Su nuevo álbum, The Liberated Woman's Songbook (2024) reinventa canciones populares sobre el activismo femenino de un cancionero publicado en 1971 en el apogeo del Movimiento de Liberación de la Mujer.

Las entradas disponibles para cada concierto se pondrán a la venta este viernes 5 de abril (12.00 horas) y podrán adquirirse únicamente en la web www.covesdesantjosep.es.