Un viatge per la ment del jove mag castellonenc Llaves

La màgia, l’il·lusionisme o prestidigitació és un art que continua sorprenent per la seua capacitat de sorpresa, per fer possible el que, a priori, és impossible, per l’habilitat i enginy que consistix a produir artificialment efectes en aparença meravellosos i inexplicables mentres es desconeix la causa que els produïx. És eixe dubte, eixe «com ha aconseguit fer això», la qual cosa realment enganxa.

A la província de Castelló existixen alguns noms propis que han transcendit les fronteres territorials de la província fins al punt de convertir-se en absoluts referents en tot el país, com Yunke o el Mago Orbit. Els dos, sobretot el mag de la Vilavella, han aplanat un camí per a les joves generacions de mestres de la il·lusió.

Entre les promeses de la fascinació, dels jocs mentals i perceptius, es troba Iván Llaves, un jove de 26 anys de Castelló que a poc a poc va apuntant el cap dins del circuit amb el nom artístic de Llaves.

El castellonenc Iván Llaves porta practicant l’art de la màgia i l’escapisme des que té memòria. / MEDITERRÁNEO

Un nou show

El pròxim 4 de maig, a les 20.00 hores, estrenarà en la capital de la Plana, la seua ciutat, el seu nou espectacle titulat El show de Llaves. Un viatge per al seua ment, en el qual «es fusionen números de màgia gran i visual, màgia participativa amb el públic, música i cançó en directe i molta comèdia», tal i com ell mateix explica.

Res més entrar al Teatre del Raval —on tindrà lloc la representació també el dia 5, a les 18.00 hores—, el públic rebrà uns bitllets de tren, simbolitzant l’inici del viatge, i començarà l’aventura per tots els racons de la seua ment com a artista. Una experiència única on es fusionen efectes de màgia gran, cançons i la meravellosa sensació de riure a riallades. «És un espectacle que dedique a la meua ciutat i que estreno ací. Espero que la gent puga conèixer més de mi com a artista local», assenyala.

Cartell del seu espectacle. / MEDITERRÁNEO

Llaves porta practicant l’art de la màgia i l’escapisme des que té memòria, la qual cosa li portà a convertir-se en il·lusionista professional als 16 anys. Paral·lelament, va desenvolupar les seues facetes escèniques per a continuar ampliant-se a si mateix com a actor, cantant, presentador i showman. I, de la mateixa manera, fluint en l’art de l’escriptura, sent seleccionat en concursos literaris des que tenia 13 anys. De fet, ell mateix ho confesa, és «amant de l’art en qualsevol de les seues expressions», i se sent «part del món» quan puja damunt d’escenari, es fica davant les càmares o transforma la tinta en històries.

Les entrades es poden adquirir ja ací.