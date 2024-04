Ximo Fabregat lleva su costumbrismo jazz a la librería Babel

La librería Babel (calle Guitarrista Tárrega 20 de Castelló) acoge hoy la conferencia Música i poble: un repàs per la meua música, en la que el pianista y compositor Ximo Fabregat hablará de su trayectoria y su proceso creativo. El acto arrancará a las 19.00. Esta convocatoria está organizada por la asociación Amics de les activitats lliures (ADALL), que regulariza jornadas de enriquecimiento cultural en Babel todos los lunes por la tarde.

Ximo Fabregat es un músico interesado en el costumbrismo y refranero castellonero, en el que ve una riqueza, a menudo, desapercibida. Su trabajo es amplio y variado, siendo autor de himnos festivos como Castellonera o la composición de la melodía del himno del centenario del CD Castellón. Asimismo, publicó un doble cedé con el ilustre poeta Vicent Jaume Almela titulado La Plana a l’horitzó de la mirada. Desde el año 1980, Fabregat dirige la rondalla Els de la Fileta, con la que tocará algunos temas en la conferencia.

Su camino en la música empezó a los 14 años por casualidad. Él descubrió su amor por las melodías cuando su hermana mayor empezó a tocar en un grupo. Sin embargo, venía de una familia de «llauradors» que no podían permitirse costearle los estudios de Conservatorio. Entonces, empezó a trabajar en una farmacia como chico de los recados. Con las propinas que recibía y parte de su salario, pudo pagarse las clases de piano y el alquiler del instrumento. «Recuerdo cuando llegó mi primer piano a casa. Mi madre se puso a llorar porque no sabían dónde lo pondríamos. Tuvimos que desmontarlo para ponerlo en mi habitación y ocupaba tanto espacio que no podía cerrar la puerta del todo», cuenta Fabregat. En esta época, escribía melodías sencillas basadas en las historias que le contaba la gente y las frases hechas populares en el habla informal.

Innovación

Sin embargo, la curiosidad intelectual de Fabregat lo empujó a innovar en su arte. Estudió jazz bajo la tutela del reputado pianista Ricardo Belda. Su mayor interés era enriquecer las armonías y composiciones de sus canciones. En esta época escribió su segundo disco, Eixau, que diversifica su sonido, aunque manteniendo sus temáticas típicas valencianas.

Fabregat explica su evolución con la siguiente analogía: «Una canción es como un viaje, puedes ir a València en línea recta y hacer una canción de tónica y dominante. Pero también puedes hacer paradas por los pueblecitos y hacer camino, es decir, añadir detalles a la canción que la haga única. En mi caso, mayor riqueza armónica».

Formaciones

En su trayectoria ha tenido contacto estrecho con varias agrupaciones musicales, como la Banda Municipal de Castelló y la Banda Unión Municipal de Santa Cecília de Albocàsser. Gracias al trabajo conjunto de todos los músicos, pudo estrenar diferentes obras sinfónicas, como la Obertura de Bartolet i Cristineta y su Divertimento nº 2.

Fabregat está en proceso de remasterizar su segundo disco, mientras prepara su próximo álbum, previsto para final de año. Además, está inmerso en un proyecto para escribir un Divertimento con la soprano Yasmin Müller y el tenor Javier Bovea. Un hombre que demuestra que la constancia y el trabajo es el secreto del éxito.