Borja Docavo: «Me interesa que el trabajo genere más preguntas que respuestas»

Borja Docavo es uno de los talentos jóvenes (aunque él diga que ya no es tan joven, a pesar de contar con apenas 30 años de edad) del panorama artístico provincial. Nacido en Valencia pero criado entre Segorbe y Castelló, para más tarde volver a València a estudiar la carrera de Bellas Artes en la Universitat Politècnica, este 2024 ha sido reconocido con el Premio MARTE que la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón le concede a un artista castellonense.

Del 24 al 26 de mayo su serie Caracoles, coches, gatos se exhibirá en un espacio propio dentro de la cita galerística —la única que se celebra en la Comunitat Valenciana— que se celebra, un año más, en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, lo cual supone un trampolín para compartir y visibilizar su manera de hacer y entender el arte, la pintura.

Con motivo de su participación, el artista visitó la redacción de Mediterráneo para compartir pareceres, inquietudes y alguna que otra reflexión en torno a su proceso creativo.

Pregunta: Este año has sido reconocido con el Premio MARTE a un artista de la provincia de Castellón y por ese motivo tendrás un espacio propio dentro de la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra del 24 al 26 de mayo en el Auditori i Palau de Congressos. ¿Qué supone para ti un reconocimiento de estas características siendo que, a pesar de tener ya una trayectoria, tu carrera es incipiente?

Respuesta: Es muy importante, claro, me hace mucha ilusión porque veo esta oportunidad muy buena para llegar a más gente, para mostrar a aquellos que se presupone están dentro del circuito y puedan apreciar tu trabajo de una forma más profesional. MARTE es un muy buen escaparate, con esas 20 galerías que participan, la presencia de coleccionistas… Digamos que es una gran opción para dar el salto necesario y poder trabajar con lo que quiero trabajar.

El artista Borja Docavo en la redacción de 'Mediterráneo'. / FERNANDO FALCO BLASCO

P: No es un proceso fácil

R: Pintar y no tener sitio para exponer tus obras, no poder moverlas y ver que al final acaban debajo de la cama... Muchos artistas de mi generación tienen las ganas, la fuerza, la intención y la capacidad necesaria para no quedarse a mitad del camino, cosa que a mí me ha pasado durante un tiempo. No obstante, el año pasado tomé la decisión de hacer una exposición en mi mismo estudio y, casualidades de la vida, acabó visitándola uno de los directores de MARTE. Le gustó mucho el proyecto e iniciamos el contacto, sin más.

P: Presentas en MARTE tu serie Caracoles, coches, gatos.

R: La serie Caracoles, coches, gatos parte de una conversación íntima con una amiga mía, Mar Reykjavik, en la que dialogábamos sobre la realidad o realidades, y tras ella intenté aislar esos tres elementos para que cada uno sea los tres a la vez, lo cual me permitía elevar el aspecto imaginativo de la pintura para que fuera incluso más loca.

«El concepto o la búsqueda del concepto es una excusa para pintar, que es lo que al final nos interesa»

P: ¿Y cómo fue el proceso?

R: Cuando me comunicaron que me elegían para el Premio MARTE Castellón sentí una presión muy grande. Al principio no salían las cosas, tenía un quebradero de cabeza importante, pero al final todo siguió su cauce y fui trabajando más tranquilo después de poner muchas horas, mucho esfuerzo. Al final ha quedado un proyecto que tiene cosas interesantes y me da pie a seguir trabajando próximamente, que es lo que siempre me gusta, es decir, que el trabajo genere más preguntas que respuestas.

Una de las obras de la serie 'Caracoles, coches, gatos' que presentará Docavo en MARTE 2024. / MEDITERRÁNEO

P: Aunque quizá parezca un tanto pueril la pregunta, quisiera saber qué te atrajo de la pintura para dedicarte de pleno a investigar las posibilidades que te ofrecía.

R: Es una pregunta que diría no tiene una respuesta, más teniendo en cuenta lo que decía antes, que prefiero que haya más preguntas que respuestas. Bien es cierto que de este tema se habla mucho con otros compañeros y compañeras que pintan, y gente a la que le atrae el mundo de la pintura, y casi siempre existe una especie de conexión extraña, casi esotérica, por la cual se llega a la conclusión de que no hay un motivo concreto. Podría decirte que siempre me atrajo la pintura, que dedicarme a ella es más bien una necesidad. Lo llevas dentro. No tiene una respuesta muy concreta. Hay que pintar y punto.

P: No sé si tu trabajo se podría definir en base a las siempre peliagudas etiquetas, pero hay rasgos propios del neoexpresionismo e incluso del primitivismo, algo que brota de tu interior, salvaje.

R: Como dices, no hay que encasillar, pero cierto es que para hablar de algo a veces se necesitan esas etiquetas. En ese sentido, sí, mi obra puede situarse en una especie de expresionismo o neoexpresionismo que también tiene una abstracción figurativa, porque yo siempre hago reminiscencia de algún objeto que uno pueda captar. Muchas veces se sirve este tipo de pintura para deformar lo formal, para ver qué te da el aspecto matérico en la pintura, o la expresión. Hay un cabalgar ahí entre qué me da la pintura por sí misma y qué quiero contar a través de la imagen. En ese sentido, me interesa mucho el tema de la no representación concreta o fidedigna, que no sea una lectura muy concreta e interpretable, lo que da lugar a algo mucho más abierto. Al final, en muchos casos, el concepto o la búsqueda del concepto es una excusa para pintar, que es lo que nos interesa a las personas que pintamos. Pintar y que quede ese registro del trabajo.

Otra de las piezas que se exhibirán del 24 al 26 de mayo en el Auditori i Palau de Congressos. / MEDITERRÁNEO

P: Formas parte de una generación de artistas bastante potente entre los que se encuentran nombres como los de Carlos Pesudo, Daniel Dobarco, Gema Quiles, Lara Ordóñez… Muchos de ellos ya exponen sus trabajos en Madrid, Valencia o Berlín.

R: Todos los artistas que han nombrado son referentes, y alguno de ellos, como Dani Dobarco, muy buen amigo. Hacemos una especie de sinergia entre todos, de retroalimentación. Y cuando ves a uno de ellos, como quizá pueda ser Carlos Pesudo, que da los primeros pasos en un circuito como este, sientes que hay una especie de posibilitación de lo posible. Todos ellos han abierto un campo y, ya que había una ranura abierta, intento meterme con ellos.