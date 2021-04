Si hay dos partidos que el Castellón tiene que ganar para afrontar con garantías y sin agobios el final de la temporada, esos son los del Logroñés en Castalia y el del Cartagena a domicilio. El primero será el siguiente en casa, después de visitar el Heliodoro Rodríguez López (domingo a las 20.30, hora peninsular), con lo que Juan Carlos Garrido, si pudiera elegir un encuentro para no tener bajas, sería este. El caso es que cuenta con cinco jugadores advertidos de suspensión, que deberán emplearse con la máxima intensidad frente al Tenerife, pero también pensando en el riesgo de no jugar la siguiente final.

Relacionadas El Castellón de Garrido pone el turbo hacia la salvación

A excepción de Eneko Satrústegui, que ha regresado a las convocatorias después de cinco semanas de ausencia (y, por tanto, no ha sido fijo para Garrido), los otros cuatro sí son futbolistas más o menos titulares y/o indiscutibles para el preparador valenciano, como Adrián Lapeña, Carlos Delgado, Marc Mateu (sorprendentemente, sin minutos ante los bermellones) y, sobre todo, Rubén Díez.

Como curiosidad, Álvaro Fidalgo también vio cuatro amarillas como albinegro antes de su traspaso al América de México.

Alerta moderada

El caso es que el Castellón no está entre los equipos más tarjeteados de Segunda A (79), pero la acumulación de ha concentrado en el tramo final de la temporada (siete partidos últimos). Los albinegros han sufrido cinco expulsiones (contando únicamente la de jugadores): Arturo Molina, Marc Mateu, Iago Indias, Rafa Gálvez y Víctor García (éste, formando parte del banquillo).

En una temporada como esta, con los equipos tan pendientes de no perder jugadores por coronavirus, varios positivos u obligados a guardar confinamiento, junto a diversos sancionados, pueden provocar una tormenta perfecta. Máxime ahora, ya que en Segunda A, desde hace un par de jornadas, pues ya no se puede aplazar un solo partido por covid-19, al no haber fechas disponibles (eso sí, siempre en el caso de que un equipo no tenga al menos cinco jugadores con ficha profesional disponible). Así que si no llegas a esta cifra, no te puedes presentar... y pierdes 3-0.

Asomándose a la suspensión

Te puede interesar: Deportes El Castellón aprende a sufrir y frena al Mallorca en Castalia (1-0)

Pensando a medio plazo, otros cinco jugadores aparecen con tres amarillas, a dos del descanso forzoso por castigo disciplinario: se trata de Iago Indias, Gus Ledes, Jorge Fernández, David Cubillas y César Díaz.

Para Tenerife, Garrido dispone tanto de Josep Señé como de Igor Zlatanovic, ausentes en la sonada victoria contra el Mallorca debido a los efectos colaterales de la cláusula del miedo (aunque, en el caso del centrocampista, coincidió con el partido de suspensión del segundo ciclo, la 10ª amarilla).