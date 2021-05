El regreso del Mundial de motociclismo a Jerez ha dejado otro momento para la historia, más allá de lo que ha pasado en la pista. Fue durante el acto de entrega del galardón con el que Dorna, empresa organizadora del campeonato, les ha reconocido como mejor Gran Premio del 2020, en una campaña marcada por la pandemia del coronavirus.

Mamen Sánchez Díaz, la alcaldesa socialista, quizás por los nervios del momento o por su poco manejo del inglés, se ha marcado un discurso al más puro estilo de Ana Botella y su inolvidable relaxing café con leche.

As with every circuit that hosted a GP in 2020, Jerez receives the Best Grand Prix award!



Thank you for entertaining us and keeping us safe in difficult times ❤️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/pONbUTmNrN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) 1 de mayo de 2021

"Thank you very much for this... recognation. 2020 was a very special días' Eehm... Jerez recibió two Gran Premio at... es... echamos mucho de menos a shoot de fans to gate for Jerez, but in 2022 the next year I am waiting for ten without pandemic and on person. It is very important to us. Thank you very much". Entre aplausos y asombro de los presentes, finalizó su intervención la alcaldesa.