Tercera y última entrega | Pedro Morata: "Tebas me parece un gran gestor pero es como el volcán de La Palma comunicando"

Tercera y última entrega de la más que interesante entrevista de uno de los comunicadores con más influencia en los medios de la Comunitat Valenciana desde hace más de 30 años. El periodismo deportivo se imparte en las facultades como una asignatura de especialización, porque no se entenderían los medios de comunicación sin los profesionales que transmiten la información y el entretenimiento, conocido como el infortarment. Pedro Morata lleva 35 años comunicando deporte, con una pasión y una profesionalidad que le han convertido en un referente de la profesión a nivel nacional. Una voz autorizada para el análisis que versa en Mediterráneo sobre la situación actual del fútbol español, con la guerra abierta entre LaLiga de Javier Tebas y la RFEF de Luis Rubiales.

Como suele ser habitual en él, el periodista valenciano aporta su más que cultivada opinión sobre cómo son todos y cada uno de los exponentes del fútbol español, enfrascados en una crisis entre instituciones que ayuda muy poco al balompié español.

Deme su opinión sobre la SuperLiga. ¿Ve el modelo NBA exportable al fútbol? ¿Perdería el fútbol su esencia y el sueño de clubs como el Villarreal, Atalanta etc... se desvanecería?

Todo lo que no sea el mérito deportivo, para mí es contaminante para el deporte. Si unos equipos privados se quieren montar una Liga privada pueden hacerlo, pero deben asumir que los otros clubs, privados también, no les acepten en la Liga Española o en sus ligas locales. Y entonces, ¿van a jugar sólo contra ellos toda la temporada y sólo van a jugar la SuperLiga?

El fútbol parece dividido en varios frentes. LaLiga con Tebas con la oposición de Florentino y Laporta a rueda por necesidad, Rubiales en la Federación… Deme su opinión sobre nombres propios del fútbol. ¿Cómo ve a Tebas, Florentino, Rubiales, Laporta y Fernando Roig. El presidente de LaLiga Javier Tebas.

Tebas me parece un gran gestor, un gran estudioso del oro del fútbol que son los derechos de TV. Los ha duplicado en poco tiempo. El 75% de lo que ingresan los clubes viene de la Tv. Lo apoyan normalmente 39-40 de los 42 clubes. A Tebas le falla que arrasa comunicando porque no valora a quienes informan. Tebas es como el volcán de La Palma comunicando. Explota por combustión producida por la impotencia que el observa en la desinformación.

¿Y el presidente del Real Madrid e inspirador de la SuperLiga Europea, Florentino Pérez?

Florentino ha sido un Bernabéu 2 para el Real Madrid. Creo que quiere hacer el nuevo Bernabéu y la Superliga porque es lo que hizo Bernabéu. Y él quiere que le recuerden así. Me parece un hombre a respetar y valorar mucho su trayectoria en el Madrid. Y creo que él debe poner fin a su etapa con decoro y antes de que se le socarre el arroz. El patinazo de la SuperLiga y los sobrecostes del Bernabéu le pueden empañar su trayectoria y no sería justo. Debería asumir y preparar su retirada poco a poco y con elegancia. Lo que sí observo es que hay miedo en el periodismo a opinar de Florentino negativamente. Se ha instalado el mantra de que Florentino llama a los jefes de los medios para señalar a periodistas. Y se ha generado miedo y prefieren no tentar a la suerte. Lo digo porque a mi me lo han dicho y yo sí me atrevo a decirlo con la misma libertad que digo que para el Real Madrid ha sido una suerte y un lujo tener a Florentino como Presidente tantos años.

¿Qué opina del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales?

Rubiales tiene una gran energía, es muy trabajador también y tiene ímpetu. Pero lo veo haciendo zig zags raros. ¿Un partido de Liga en Miami no, pero la Supercopa de España adulterada en Arabia Saudi sí…?. Lo veo opinando de cosas que no le competen como CVC…. Considero que si Rubiales quita de su agenda y de su mirilla del fusil imaginario a Tebas, le va a resultar mejor a él. En mi opinión el Futbol Profesional debería tener una separación total de poderes con respecto al fútbol de 2ª B para abajo. No siendo así es un barrizal constante, aderezado con la lucha de dos egos explosivos como Tebas y Rubiales. Sería maravilloso que los Presidentes de la LFP y de la RFEF tuvieran una relación de sumar.

Cuéntenos algo de ese trasvase Salvo-Lim del Valencia? Estaba el club al borde de la desaparición y no hubo otro remedio que trasladar su sede a Singapur.

Realmente quien estaba en quiebra era la Fundación del Valencia CF, tenedora del 70% de las acciones que se compraron con un préstamo pedido a Bankia y avalado por el Gobierno valenciano. La Fundación (ente abstracto formado por eso que se llama fuerzas sociales) no podía pagar el préstamo y tuvo que hacer frente el Gobierno de Fabra. Ahí se encendió la luz roja y Fabra y Ciscar forzaron la venta del Valencia CF porque la Generalitat no podía pagar las cuotas del Valencia CF y que no hubiese dinero para colegios de educación especial para niños, entre otras cuestiones. El club no estaba en quiebra. El club tiene hoy la misma deuda que antes de llegar Lim. Si hablamos de deuda realista ( lo que debes menos lo que te deben ) estará en 360 millones.

¿Qué planes laborales tiene? La gente espera su vuelta al ruedo informativo.

Yo salí (contra mi voluntad ) de la SER, el pasado mes de Noviembre. Llevo 10 meses fuera de los medios. Estoy en la reserva activa. Descansando porque llevaba desde los 16 años sin parar de trabajar y descansando solo en verano un mes. Los horarios del fútbol condicionaban mi vida y mi día a día 35 años. Estoy disfrutando de la rebeldía de que un partido no me impida comerme una fideuà en Nules.

Mi voluntad es volver a los medios de comunicación y a la radio. Pero estoy eligiendo con calma. Hay opciones que requieren que lleguen unas fechas determinadas, hay proyectos de plataformas de radio por suscripción que van a salir. También he tenido o tengo ( no se como expresarlo ) opciones profesionales increíbles y proyectos gigantes en los que he participado activamente . No puedo extenderme porque son tan increíbles que yo mismo cuando lo repaso me sorprendo. Sé lo que quiero y sé los caminos. Podría ser que tenga que elegir un solo proyecto muy gordo y me vuelco en él o elegir varios muy motivantes pero que no requieran exclusividad .

No tengo prisa. Quiero salir del círculo de los últimos 28 años y no quiero hablar o informar ya, solo del Valencia CF, Levante Ud..etc. Quiero intentar ampliar horizontes porque después de 35 años de carrera, tengo más contactos profesionales fuera de Valencia que en Valencia y la verdad que por ejemplo el tema del Valencia CF de Singapur , ya me aburre poque es como darle vueltas a una rotonda.

Usted se ha propuesto aportar su experiencia al periodismo y ha postulado una escuela de radio que empezará a funcionar dentro de poco. ¿Cómo será esta Universidad de la radio? ¿Cómo la va a orientar?

Desde la humildad y desde mis 35 años de experiencia. Me he dado cuenta que los chavales que vienen de becarios a la radio, no conocen el oficio y ellos mismos se quejan de que no aprenden. Yo no soy una Universidad, voy a ser como un profesor particular, en una Escuela de Radio Privada bajo el humilde paraguas de mi nombre y trayectoria . Eso sí diciendo de antemano que yo no puedo dar un título oficial , pero desde luego lo que sí voy a dar es conocimientos de como se hace la radio y como se ejerce el periodismo deportivo. En eso estoy plenamente seguro que puedo ayudar . Y a mi como Jefe de Deportes que lo he sido 31 años, me importa que el que viene a trabajar sepa el oficio y tenga las cualidades necesarias : me da igual si tiene un diploma enmarcado o no. Y yo creo que estoy preparado para repartir conocimiento y experiencia y para detectar como un secretario técnico de radio quien vale y quien no. Y luego recomendarlos al final del curso a mis contactos. Quien esté interesado que se informe en www.escueladeradiopedromorata.com.

¿La cultura del clickbait le ha hecho mucho daño a la veracidad de la información?

Ha sido un tumor con metástasis. El fenómeno de las redes sociales, como se explica la violencia que se desprende de ellas? Falta una legislación al respecto?

Hay mucha gente frustrada, que sufre porque no es nadie y quiere ser alguien. Encuentran su rendija y su segundo de gloria rebuznando en las redes. Lo que falta es más educación y control en la juventud por parte de los padres. Yo le tenía mucho respeto a mi padre, de que no me pillara haciendo tonterías o cosas que nos pudieran avergonzar a la familia.

La última. Un consejo para los nuevos periodistas.

Sean periodistas... pero si lo son o lo van a ser: que lo hagan amando la esencia de la profesión porque es muy bonita.