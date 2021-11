Las sanciones y medidas tomadas por los clubs tras la pelea en el Nules-El Fadrí de juveniles

La pelea que obligó a suspender del partido entre el Nules B y El Fadrí de Castelló del sábado pasado --séptima jornada del grupo II de Segunda Regional juvenil-- en el campo municipal Antonio Pérez, ya ha tenido consecuencias. El presidente del club castellonense, José Vicente Nadal, anunció ayer la expulsión del jugador que participó en el desencadenante del enfrentamiento y que llegó incluso a subir a las gradas para encararse con gente del público. Por su parte, en el equipo local consideran que esa decisión es excesiva, pero anuncian la toma de medidas para hacer «lo que sea posible» para evitar que vuelva a repetirse, según su presidente, Antonio Chaumel.

La condena de lo sucedido no ha tenido paliativos en el caso de Nadal, mientras que Chaumel remarca que es un problema «muy complicado» de solucionar en el que deben implicarse todos los clubs «y la Federación», señala.

Conoce al detalle lo sucedido en la pelea que obligó a suspender el partido de juveniles entre Nules B y El Fadrí.

El acta del partido, según el presidente nulense, «plasma con exactitud lo que pasó». «Hubo un empujón, después un puñetazo y se produjo la tangana, pero los padres que bajaron al campo y los banquillos tuvieron un comportamiento ejemplar» al tratar de disolver el enfrentamiento, indica.

El concejal de Deportes de Nules anuncia una reunión con dirigentes del club El concejal de Deportes de Nules, Gabriel Torres, tuvo conocimiento de lo sucedido en el estadio municipal a través de la información publicada por este periódico, donde también vio las imágenes de la pelea entre jugadores del juvenil, hechos que lamenta y condena con firmeza. El edil, que durante muchos años ha estado vinculado con este deporte como jugador, remarca que «no hay excusa buena» para situaciones como la que se produjo en el municipio el sábado y que «da igual quién haya empezado y por qué, no puede pasar», defiende con contundencia, matizando por otro lado que «para nada es algo habitual». Torres reconoce que la temporada pasada ya mantuvo una reunión con la directiva por un caso similar y ya les trasladó la postura del consistorio. Tras de lo ocurrido en el partido del sábado, anuncia otro encuentro con los responsables del club para analizar lo que pueda estar pasando y actuar en consecuencia.

Aunque insiste en lamentar el altercado y precisa que en ningún momento su intención es justificar lo sucedido, Chaumel matiza su gravedad al afirmar que «no se debería haber dado tanta relevancia mediática» porque escenas parecidas se repiten «cada semana» en muchos campos, de ahí que, a su modo de ver, la solución no esté en tomar medidas fulminantes en un solo club, sino establecer «una hoja de ruta común para todos antes de empezar cada temporada», en la que deben implicarse los padres «porque los necesitamos», expone. Entre otras razones porque, en su opinión, en ocasiones son los responsables de que haya estos desenlaces.

Reunión con entrenadores

El presidente del Nules afirma que aunque no va a tomar medidas contundentes como sí ha hecho El Fadrí, no puede «dejarlo pasar». De ahí que anuncie la convocatoria de una reunión con los entrenadores en la que les insistirá en la importancia de su labor a la hora de transmitir a los jugadores que estas circunstancias, por mucha tensión que exista, no pueden desencadenar en peleas.

Fuentes consultadas de la Guardia Civil --que fue movilizada el sábado-- confirman a Mediterráneo que, a pesar de que su presencia no es requerida de manera habitual en el campo de acuerdo con la ley de deporte, sí que suelen pasarse para garantizar que esa tensión a la que Chaumel hace mención no supere ciertos niveles y aseguran que para que intervengan no hace falta que hayan peleas, solo con que se produzcan insultos o faltas de respeto desde las gradas resulta suficiente.

Para Antonio Chaumel ese es uno de los problemas a abordar, las personas que acuden como público y que «caldean el ambiente». A veces son amigos de los jugadores, pero otras muchas son los propios padres, de ahí que insista en que la solución sea «una cosa de todos y no solo de un club».

Cabe recordar que lo vivido en Nules no es el primer episodio extradeportivo que se ha producido en el presente ejercicio en el fútbol regional. De hecho, en un partido entre el Villafranca y el Morella se produjeron insultos racistas a un jugador visitante. Actitudes no que deben tolerarse y han de erradicarse cuanto antes.