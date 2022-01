"Mi forma de ser feliz es subiéndome a una moto en el Dakar"

Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Un golpe de fortuna, estar en el lugar correcto en el momento adecuado, una decisión acertada... Acciones que pueden decidir un título en cualquier ámbito del deporte. Y lo mismo, al contrario. Una caída que provoca fracturas de varios huesos, problemas mecánicos en la moto o errores de navegación pueden dejar a un piloto sin el ansiado trofeo del rally Dakar.

Si no que se lo digan a Joan Barreda Bort (Torreblanca, 11 de agosto del 1983), que recientemente finalizó su duodécima participación en la prueba más exigente del mundo en quinta posición, igualando su mejor registro (2017), pero volviéndose a quedar a las puertas del triunfo que tanto merece. Y esta vez no lo pararon las caídas (acabó la carrera con una doble fractura en la clavícula y la cadera) ni los fallos mecánicos, sino un fallo de navegación en la primera etapa que le hizo perder 40 minutos en la general.

Ni una doble fractura de clavícula y cadera puede con Joan Barreda... ¿Cómo te encuentras?

Aquí en casa, descansando. Hace apenas 12 días que terminó el Dakar, es todo aún muy reciente, pero me encuentro bien. Los médicos me han dicho que el hueso de la cadera son de 6 a 8 semanas de reposo para recuperarse bien y ese es el tiempo que debo trabajar para volver de la mejor forma posible. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero lo importante es que estoy bien de salud y pude terminar el Dakar.

Has confirmado en sus redes sociales que no vas a pasar por quirófano y que optas por un tratamiento más conservador. ¿Qué te ha llevado a esa decisión?

Fue una decisión consensuada con mi equipo y los médicos. Tuvimos suerte porque la rotura de la cadera estaba alineada. Es una fractura de 20 mm que discurre oblicuamente de arriba a abajo y de fuera a dentro, aproximadamente unos 10 mm por dentro del borde más externo del cotilo, lo que además complicaba la operación, ya que estaba próxima al nervio ciático y creímos conveniente que lo mejor era otro tipo de intervención. Mientras que la de la clavícula sí me hubiera gustado operar porque ahí no había peligro, pero estaba fracturada por la parte del esternón y no hay sitio para poner un clavo, así que al final optamos por esta medida.

El Dakar 2022 lo ganó Sam Sunderland, pero para la gran mayoría fuiste el verdadero MVP por tu espíritu de superación y lucha, finalizando en quinta posición con esa doble rotura...

No ha sido nada fácil. Una vez relajado en casa lo analizas y el Dakar lo marca la primera etapa. Tanto en coches como en motos. Ha sido una pena, porque había un error en el reglamento y lo pagamos muchos (había una nota con un waypoint no visible, con pocas referencias, y resultó casi imposible encontrarlo para Barreda y otros pilotos). Yo iba primero abriendo pista y por un error de navegación perdí 40 minutos que fueron decisivos. Traté de hacer borrón y cuenta nueva, y obviamente había que arriesgar. En la quinta etapa había recortado mucha distancia y mientras miraba un punto de la navegación tuve otra caída que resultó decisiva.

Pese a todo, un quinto puesto que sirve para igualar tu mejor marca en la general del 2017.

Estoy muy satisfecho de cómo he corrido este Dakar. Las circunstancias son las que son, pero he dado todo lo que tenía en cada etapa. El quinto puesto no es el objetivo que nos marcamos cuando viajamos a Arabia Saudí, pero hay que valorarlo en el contexto que se ha dado. Creo que si en esa primera etapa no ocurre el fallo de la organización, hubiera afrontado la carrera de otra manera. Sales primero, concentrado, abriendo pista, y llegas a un punto que no puedes navegarlo porque no está bien. Di vueltas al mismo punto varias veces porque no se veía el waypoint... Duele mucho que estés trabajando tanto tiempo para que un factor externo a ti lo condicione todo, es muy injusto, la verdad.

Este año, dos victorias más y ya son 29... a solo cuatro de las 33 de los legendarios Peterhansel y Cyril Després... ¿Ser el piloto con más victorias del Dakar es posible? ¿Sueñas con conseguirlo?

No es mi objetivo principal, pero está claro que es una manera de dejar grabado tu nombre para la historia y voy a luchar por ello. Al final llevo muchos años en el Dakar y me gustaría que me recordaran como un piloto que lo daba todo y ganaba etapas. Aun así, mi mayor sueño es poder levantar el título del Dakar. Es cierto que tengo 38 años, pero me encuentro muy bien física y mentalmente y me veo con fuerzas de seguir. Cada día que me levanto pienso en lo afortunado que soy. Mi manera de ser feliz es subiéndome a una moto en el desierto y correr por las dunas del rally Dakar.

Caídas, fallos mecánicos, lesiones… ¿Cuándo acompañará un poco la suerte a ‘Bang Bang’ Barreda para ganar ese título que tanto sueña y merece?

Trabajo día a día para que suceda. Es mi gran motivación cada año cuando viajo a Arabia Saudí, ser campeón del Dakar. Hasta ahora no me ha acompañado la fortuna, porque cuando no ha sido una caída, ha sido por un fallo de navegación o un problema inesperado... Son cosas que pasan y no hay que darle más vueltas, lo que sí puedo hacer es prepararme aún más para el año que viene y tratar de conseguirlo por fin.

Significa que el próximo año estarás en el rally Dakar para tratar de sumar la victoria número 30 y luchar por la general?

No sé qué haré, la verdad, pero sigo teniendo mucha ilusión por ganar. Ahora es momento de recuperarme bien y preparar la próxima temporada. Mi idea es estar en verano en la Baja de Aragón y después empezar a entrenar para el Dakar, pero todo dependerá de cómo vaya la recuperación.

Respecto a una posible renovación con Honda... ¿seguirás en esa marca el próximo año?

Para mí este equipo es el mejor de todos y hay planes incluso de mejorarlo todo. Después las carreras son como son y hay mil factores. Yo siento la confianza del equipo. Al final, cuando llevas 9 temporadas en un equipo es porque creen en ti y tú en ellos, aunque está claro que ya tengo 38 años. Me divierto encima de la moto, me apasiona y esa es la realidad. Tampoco he querido pensar mucho más allá, ahora estoy centrado en que mi recuperación vaya bien. Ojalá que dentro de 365 días esté contando cómo ha sido mi victoria en Arabia Saudí, pero ahora mismo eso queda todavía muy lejos. Mentiría si dijera que estoy pensando en ello.