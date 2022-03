Así ha sido el estreno de Sergio García Dols en los entrenamientos del GP de Qatar

El Gaviota GASGAS Aspar Team ha arrancado 2022 este viernes con el burrianense Sergio García Dols y su compañero de escudería, Izan Guevara, este último ha sido el piloto más rápido de los entrenamientos del Gran Premio de Qatar del Mundial de Motociclismo en la la categoría de Moto3.

Guevara, que ha sufrido un problema mecánico en la fase final del día, ha podido sobreponerse y gracias al trabajo de su equipo ha vuelto a la pista para lograr un 2:04.920 con el que termina el día en cabeza. El piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team ha sido el único en bajar de 2:05 hoy en el circuito de Lusail y peleará mañana por la pole en un trazado en el que el año pasado consiguió la segunda posición de la parrilla.

El buen hacer de García Dols

Su compañero de equipo Sergio García también presentará batalla mañana, después de haber terminado hoy quinto. El piloto castellonense se ha quedado a medio segundo del mejor tiempo del día, por detrás de pilotos como John McPhee, Dennis Foggia o Tatsuki Suzuki, pero ha terminado la jornada contento con sus prestaciones sobre la GASGAS. García ha mejorado posiciones y sensaciones con respecto al primer entrenamiento libre y aspira a continuar así mañana.

Así resumen su participación ambos pilotos

Izan Guevara, 1º en los entrenamientos del viernes con 2:04.920: "Estoy contento con cómo ha ido el día y quiero dar las gracias al equipo por su gran trabajo al final de la tanda, porque gracias a ellos he podido salir a pista en los últimos minutos y conseguir ese 2:04. Por la mañana no me notaba muy cómodo, hemos trabajado con neumáticos usados y con compuestos que no me gustan mucho, pero por la tarde, con neumáticos nuevos, hemos podido demostrar en pista que las sensaciones eran mucho mejores".

Sergio García, 5º en los entrenamientos del viernes con +0.583: "Ha sido un primer día positivo. Esta mañana hemos salido a pista y hemos utilizado la tanda como adaptación, todo el tiempo con el mismo neumático. En la segunda sesión hemos mejorado, estoy muy cómodo sobre la moto. Seguiremos igual mañana, yendo paso a paso".