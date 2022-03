Sergi Escobar, tras la victoria del Castellón: "Para ganar 3-0 al Madrid B has de hacer muchas cosas bien"

Sergi Escobar había alertado en la previa de la dificultad que comportaba enfrentarse a un equipo como el Real Madrid Castilla, pero tras el 3-0 que el Castellón le endosó al filial madridista en Castalia, el técnico albinegro reconoció que " ni en mis mejores sueños pensaba que íbamos a ser tan superiores". El preparador de Almazora alabó el juego de los suyos, afirmando que el plan que habían llevado a cabo les había salido bien, que había sido clave el estar acertado de cara a la meta rival y que había sido "uno de los mejores partidos en casa". "Ganar 3-0 al filial del Madrid no es nada fácil y eso quiere decir que hemos hecho muchas cosas bien", aseguró Escobar.

No le faltaba razón al preparador del conjunto orellut, quien vio cómo algunos de los jugadores que salían de lesiones o habían tenido un papel algo más secundario daban un paso al frente y lideraban a un Castellón que estuvo "muy bien asociado". "Con estas dos últimas victorias --contando la del viernes anterior contra el Betis Deportivo (0-1)-- salimos reforzados. Teníamos que dar un paso adelante en casa y lo hemos hecho en un buen partido de todos", apostilló el técnico almassorí, quien ensalzó la figura de Pablo Hernández como "un fichaje para lo que resta de temporada" y destacó el papel de Esquerdo y Borja Martínez, quienes hicieron olvidar al lesionado Carles Salvador.

"Se había dicho que Pablo y yo no nos llevamos bien, pero todo lo contrario. Esta semana hemos comido juntos y me dijo que si marcaba lo celebraría conmigo como así ha hecho"», concluyó Escobar, quien calificó de "muy serio" el choque de hoy en Castalia.

Raúl, contrariado

Por su parte, el exjugador madridista explicó que la victoria del Castellón había sido más por demérito de sus jugadores que no por el buen hacer del cuadro local y comentó al respecto que "el Castellón ha salido con mucha energía y activo. Sabíamos que son un buen equipo y esta es una categoría complicada, pero nosotros no hemos estado en el campo en el primer tiempo. Ha sido una derrota merecida, que no esperábamos por la forma en la que se ha dado".

Además, el entrenador del Madrid Castilla añadió sobre lo acontecido en el feudo albinegro que "el fútbol son detalles y el Castellón ha aprovechado nuestros errores. Ha presionado arriba, estaba bien plantado y ha salido con energía. Nosotros no hemos sido capaces de darle la vuelta, no hemos estado acertados y en la segunda parte hemos estado mejor pero no ha sido suficiente".