Sergio García, muy crítico consigo mismo: "Mi golf me da arcadas"

Tras un primer recorrido bueno, marcado por los parones debido a una tormenta eléctrica, y en el que se quedó con 71 (-1) a solo 5 golpes del líder, el inglés Tommy Fleetwood (-6), Sergio García sorprendió al ser muy autocrítico con su juego tras la primera vuelta de The Players Championship.

El borriolense reconoció que no está cómodo con su juego pese a su buen debut. «Si siempre he sido algo, es sincero, y mi golf me da arcadas. Mi golf en este momento me da arcadas. Los golpes que estoy pegando... me entran ganas de vomitar, así de claro lo digo», dijo en declaraciones a Movistar Golf desde Ponte Vedra Beach, en Florida (Estados Unidos).

El Genio de la Coma fue sincero: «Estoy pegando golpes que quiero dar de una manera y me salen del revés. Afortunadamente he metido tres o cuatro putts larguísimos. Si no, podría haber sido un día muy complicado. Es lo que hay y tengo que seguir a ver si en algún momento cambia, pero me encuentro bastante incómodo en estos momentos».

Malas sensaciones

En su primer recorrido, Sergio rindió cinco birdies, aunque hizo dos bogeys y un doble bogey, y no dudó en dejar constancia de sus malas sensaciones: "No entiendo por qué intento pegar un golpe de una manera y sale de otra totalmente diferente. La sensación es muy fea porque, si dijeras por ejemplo que las estoy fallando todas por la derecha, pues sabes que las estás fallando todas igual. Pero es que te tiro dos a la derecha y de repente te intento tirar una al fade y te la pego a la izquierda, como en el 9".

El golfista borriolense recordó así su doble bogey: "En el 18 venía de tirar varios drives muy buenos y pego fuerte al fade, de tal forma que, si se abre demasiado se va la pinocha y hago el cuatro, pero hice lo único que no debía hacer, que es tirarla a la izquierda". En relación a una bola acabó en el agua y, tras dropar, volvió a salir y la mandó a la pinocha como había pronosticado.

Para concluir, el deportista provincial volvió a apelar a su sinceridad: "Un jugador que se cree de alto standing no puede hacer esto cada dos por tres. Me gusta ser sincero y realista. He metido tres putts de más de 10 metros y uno de ocho y eso no ocurre todos los días. Si eso no pasa hoy, hago 75. Sin ninguna duda, es lo que mejor estoy haciendo, que la verdad es que pocas veces lo he dicho en mi carrera", concluyó.