Isco no ha sido convocado por Carlo Ancelotti para el encuentro de Champions ante el Chelsea en el Bernabéu y el centrocampista es noticia... pero no por su ausencia. El Madrid suele anunciar la alineación titular dos horas antes de los partidos y es entonces cuando en las redes sociales se genera el debate sobre quién será el 'topo' en el vestuario blanco para que los onces salgan tan pronto.

Cómo no, en esta noche de Champions League ha vuelto a ocurrir. Y uno de los nombres que ha salido a la palestra, como casi siempre, ha sido el de Isco. Pero esta vez el malagueño ha salido a defenderse, contestando a un usuario en Twitter. "Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES", ha escrito Alarcón.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 12 de abril de 2022

Así pues, Isco deja claro que no es él quien filtre las alineaciones del técnico italiano. Si habrá topo o no, todavía no ha trascendido...