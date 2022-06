Con la disputa ayer del partido ante el Racing de Santander, en el que estaba en disputa ser el primer campeón de la historia de la Primera División RFEF, el Andorra ha cerrado una temporada histórica con el ascenso a Segunda División. La llegada de Gerard Piqué a la presidencia ha propulsado a un club que en sus 80 años de historia no había jugado nunca en dicha categoría. A este éxito ha contribuido también un jugador de Castellón, Diego González, un joven central de futuro que quiere mantenerse en la élite del fútbol español.

"Agresivo en los duelos, rápido, con buena salida de balón y comprometido con los compañeros". Así se define el defensa de Vila-real, de 23 años y que estuvo 12, desde los cinco, en la cantera del Submarino amarillo.

En categoría juvenil rescinde su contrato con el club y, tras un breve paso por el Almazora, ficha por el juvenil del Betis, con el que juega en División de Honor, y después da el salto al filial. De ahí pasa al Llagostera --rebautizado como Costa Brava desde el año pasado--, donde juega dos temporadas; y "en busca de un proyecto más potente", recala en el Andorra.

Allí se encontró con Eder Sarabia, que lo conocía de las categorías inferiores del Villarreal y le llamó para unirse a la plantilla. "Es un loco del fútbol y a nivel personal es muy transparente", explica el joven, quien se muestra muy satisfecho con su temporada, pese a que una rotura del bíceps femoral en el tramo decisivo de la temporada le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante mes y medio. Tiene un año más de contrato y su intención es seguir en una ciudad en la que está "totalmente adaptado" pese a los "inviernos, que son muy fríos".

Piqué como presidente

El Andorra ha despertado mucha atención mediática en los últimos meses a raíz de la llegada de Piqué a la presidencia, quien ha transformado el club. "Es totalmente distinto a lo que era antes de Kosmos --empresa de Piqué--. Ha habido un crecimiento muy rápido", explica el central. No en vano, el objetivo "a corto o medio plazo es llegar a Primera".

"Es muy cercano y siempre está muy pendiente de nosotros. Solo tengo buenas palabras hacia él", explica respecto al también central del F.C. Barcelona.

Como curiosidad, a Diego le interesa también el otro lado de la barrera, esto es, el periodismo deportivo; e incluso ha comenzado la carrera: "La tengo apartada porque tengo muy poco tiempo. El día de mañana me gustaría seguir trabajando en algo relacionado con el fútbol y ser periodista es una opción".

Su futuro inmediato, no obstante, es el de futbolista, y en este sentido no se cierra puertas a un posible retorno a la terreta. "El verano pasado tuve la opción de fichar por el Castellón, que me gusta como club y que tiene una masa social muy importante", revela. En el Villarreal está Pau Torres, algo más mayor que él, a quien le une "una relación muy buena". "Estoy muy orgulloso de él, representa a todos los que hemos jugado en el club pero que no hemos podido llegar tan alto", finaliza.