El lateral brasileño Marcelo ha abandonado la disciplina del Real Madrid con un emotivo homenaje que le ha tributado el club blanco tras sus 16 temporadas vistiendo la camiseta del equipo blanco. Un acto que pone fin a esta trayectoria del brasileño en la que se ha convertido en el jugador más laureado de la historia del Madrid tras conquistar 25 títulos desde 2006, cuando aterrizó en el Bernabéu siendo un prometedor lateral izquierdo de 18 años llegado del Fluminense para convertirse en el relevo de Roberto Carlos.

A sus 34 años, Marcelo, que ha confesado que su idea era intentar seguir en el club blanco, se va siendo el segundo extranjero con más partidos de la historia del Madrid (545 por 605 de Benzema), acumulando 38 goles y repartido 103 asistencias. Pero lo que impresiona realmente es su palmarés: seis Ligas, cinco Champions, cuatro veces campeón del Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Supercopas de España y dos Copas del Rey.

Entre lágrimas

El jugador se despidió del madridismo con un emocionado discurso y entre lágrimas: "Quiero agradecer al club, a mis compañeros, que he tenido la suerte de jugar con ellos durante estos años, a los entrenadores, utilleros, la gente de la residencia, la seguridad, los que hacen el trabajo sucio y no se ven... Nosotros solo jugamos al fútbol, pero para que eso pase, hay mucha gente trabajando por detrás. Me he despertado todos los días con la alegría de estar en el mejor club del mundo. Si soy lo que soy es por mi mujer Clarice. Cuando salí de Brasil tenia en mente jugar en un equipo grande de Europa para jugar la Champions. Pensé que podía llegar a lo más alto. Y ahora soy el jugador que ha ganado más títulos en el mejor equipo del mundo. Raúl fue mi referente como capitán y he querido estar a tu altura. Es un día de alegría. Salgo con la cabeza alta del Real Madrid. Soy un afortunado. He tenido suerte, más allá de mi talento y de mi trabajo. Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre".

Florentino Pérez, presidente del club, le dedicó unas palabras: "Es un día especial repleto de memoria y recuerdos increíbles. Es un recuerdo apasionado al gran capitán. Al joven que se hizo hombre en el Bernabéu. Es una leyenda, el hombre con más títulos en la historia del Real Madrid. Has culminado todos los sueños que te trajeron hasta aquí. Marcelo eres uno de los más grandes laterales del club y de la historia. Pero los madridismo ye agradecemos que te hayas dejado el alama en los partido por esta camiseta. Eres irrepetible. Tu fantasia y tu felicidad han sido claves para que el madridismo haya conseguido sus objetivos. Todos están orgullosos de ti. Más allá de los títulos están los valores del Real Madrid, que tú has transmitido durante estos años. Serás para siempre un referente para todos nosotros. Te deseo lo mejor. El Real Madrid será siempre tu casa. Gracias por todo lo que nos ha dado y lo que nos ha hecho disfrutar con la pelota".