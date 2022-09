La Unión, sus éxitos y los 100 años de boxeo en Castellón

El boxeo es un deporte que ha marcado Castellón durante más de cien años, como bien celebran los distintos clubs de la provincia este año. Un claro ejemplo de ello es el Club Boxeo La Unión de Castelló, que cuenta con una Copa del Rey y grandes y jóvenes promesas en este deporte. Los hermanos Martínez, Frank y Carlos, subcampeón europeo en peso -67 kg y campeón del Torneo Internacional Open Boxeo Marvila en -57 kg, respectivamente, son dos de las promesas que el club ha presentado en los últimos años, acompañados de Paula Requena, campeona del torneo internacional Adriatic Pearl y, más recientemente, de Ismael Conde, campeón de boxeo amateur clásico en peso welter de la Comunitat Valenciana.

Tres de estos cuatro excelentes deportistas compitieron el pasado 4 de febrero en una velada organizada en el pabellón Ciutat de Castelló y han participado en torneos internacionales a lo largo de los últimos meses, de los cuales han regresado con numerosos títulos y premios.

Además, Frank, Paula e Ismael han participado, junto a sus entrenadores, en un documental para dar visibilidad a este deporte, queriendo destacar los distintos valores que La Unión les ha aportado y han querido mostrar los aspectos más positivos y enriquecedores de un deporte exigente tanto física como mentalmente.

Manuel y Marco Pérez

Frank explicó su pasión por el boxeo afirmando que «es, ahora mismo, una forma de vida. Es lo único que tengo, lo único que hago… Y poco más: sólo hago eso, sólo me dedico al boxeo, todo para el boxeo», y es algo que Marco y Manuel Peréz también comparten. «El boxeo es mi vida» ambos afirmaron al respecto, y han dedicado toda su vida al club y a los jóvenes que entrenan con ellos.

Manuel Pérez también destacó que «la disciplina es una de las bases esenciales de todo. Pero sobretodo es el cariño que tú les puedes dar a los chavales, porque muchos de ellos que vienen con complejos y problemas, y nosotros les enseñamos a que eso no existe para nada, que ellos son exactamente iguales a todos los demás».

Ismael Conde quiso añadir que el boxeo «es un estilo de vida porque no es sólo boxear, sino todo lo que ha que tener en cuenta, el tiempo que inviertes fuera porque te tienes que estar cuidando todo el tiempo aunque no tengas competiciones próximas».

El auge del boxeo femenino

Por su parte, Paula Requena confesó que el boxeo femenino está en auge y que «cada vez son más las mujeres que lo practican, ya que antes no estaba tan visto, pero cada vez son más las que vienen a entrenar, se motivan más a hacer este deporte».

Marco también recordó que el centenario debió haberse celebrado en 2020, pues el Club Boxeo La Unión se fundó en 1920, pero que «el triunfo más importante ha sido seguir hacia delante, haciendo competiciones y sacando resultados a pesar de las circunstancias». Pérez también aconsejó a sus pupilos «seguir trabajando, que no es resultado, sino el proceso. Que sigan trabajando, que pueden hacer muchas cosas, ya lo saben; creo que todo lo que se está diciendo se está cumpliendo, y si tienen ganas de seguir soñando, aquí estamos para trabajar con ellos».

En una nota más emotiva, Frank Martínez también afirma que «desde que vine aquí la primera vez me han enseñado respeto, disciplina, que es lo que más he ganado, y me han dado una familia».

Estas jóvenes promesas del boxeo reunidas en Castellón toman el relevo de las generaciones anteriores, como son sus entrenadores, y traen consigo las ganas, la fuerza y la ilusión de la juventud, sumando una pasión ardiente por el boxeo y los valores que recogen de sus entrenadores y modelos, como son la disciplina, la perseverancia y la constancia más allá del ring.