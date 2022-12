Joan Barreda, Dinamita, es una leyenda del Dakar, que ha corrido en una docena de ediciones, sumando la friolera de 29 victorias de etapa (solo superadas por otros dos mitos, como Stéphane monsieur Dakar Peterhansel y Cyril Despres). Desde siempre, por su estilo de correr, ha estado entre los aspirantes al triunfo, pero también le ha costado sinsabores en forma de lesiones (como las de este 2022), que le dejaron sin correr todo el año y que le han llevado a estrenar colores en esta edición del 2023 que arranca este sábado en Arabia Saudí, todavía con Honda.

-- ¿Cómo ha sido quedarse fuera del equipo oficial?

--Un poco fue eso: se acabó el Dakar, y los japoneses querían que corriera, pero primero quería ver la clavícula y la cadera rota. Quise parar, porque la prioridad era recuperarse bien. Y ahí fue cuando el equipo tiró por su camino [fichando a Adrien Van Beveren]; y a partir del verano siempre han estado preguntando cómo iba y si tenía ganas. Estaba bien, y me he organizado una pequeña estructura dentro del equipo HRC, pero con mi imagen, mi espónsor... Voy al Dakar como siempre. Mi contrato es con HRC y tengo la asistencia de ellos. No es la misma imagen de los cuatro del equipo HRC, pero estaré en la estructura del equipo con una moto oficial.

--¿Va a seguir fiel a su estilo, a pesar de no haber competido en todo el año?

--Al final es mi manera de pensar: atacar. Es esa, pero tienes que salir a intentar no caerte y no perderte. Hay que saber que este año son 16 días en el desierto: es más largo, y hay que dosificarse para la segunda semana; guardar energía, porque será dura con la arena y las dunas. Yo salgo atrás y tiro, y salgo delante y tiro también; y eso claro que lleva desgaste: abrir pista desgasta mucho, y lo vas acumulando. Con 39 años aún tengo la motivación para seguir entrenando y pasarme tres meses en el desierto, porque lo que realmente me motiva es cuando subo en la moto y puedo hacer eso. Sin esas sensaciones, con todas las lesiones y los golpes que llevo, no creo que me compensara a estas alturas.

--Se le ve con ganas. ¿Está al cien por cien de preparación?

--Llego muy fuerte y bien. Sí que es verdad que hay golpes y cosas, como la pequeña caída que tuve en Marruecos esta semana, pero espero que estaré al cien por cien.

--¿Se ve capaz de lograr el récord de victorias en moto?

--No estará fácil. Ya no creo que haya muchos más Dakar que este: voy a cumplir los 40. No quiero decir una cosa, pero lo más normal sería eso. Aunque esté bien y ganara el Dakar, es que son 40 años. No es por correr, sino porque el ralli o cualquier deporte al máximo nivel te exige una barbaridad de entrenamiento, y el día a día tienes que olvidarte de todo y estar centrado solamente en eso. Nos hacemos mayores, nos liamos con más cosas y líos cada vez.

--Carlos Sainz viene de ganar en coches otra vez con 59 años.

--Es muy diferente el Dakar en coche al de moto, eso es lo que dicen los expilotos de motos que se han pasado a los coches.

--Es su Dakar número 13, ó 12+1. ¿Es supersticioso?

--¡Qué se le va a hacer! Es una más y ya está, y que sea lo que sea. No hacerme daño es el objetivo principal; estar concentrado y hacer lo que mejor se pueda y disfrutar.

--¿No cree que el Dakar le debe una a su estilo de pilotaje?

--Así como en otros rallis me ha ido bien, en el Dakar no me ha ayudado. Es una carrera diferente, más larga; está claro que en dos semanas, con mi estilo, siempre cuesta más, porque tienes más probabilidades de que te pase algo, sobre todo si estás abriendo pista y tirando. Hay que acordarse de los tres o cuatro primeros años con Honda, que la moto se paró, que al equipo le penalizaron... Ahí había hecho Dakar muy buenos, sin fallar. Pero al final no es ni Honda sino Barreda, y lo que cuenta es la clasificación.

--¿Ve al valenciano Tosha Schareina entre sus rivales?

--Tosha está mejorando mucho, cada vez con más ritmo y mejor. En los últimos años hay un grupo de 10 pilotos que todos tienen posibilidades de ganar. Pero al final la carrera es el rival. En 2022 tuvimos el problema del primer día que abríamos pista con Jakub Brabec y otro piloto, y perdimos 45 minutos. Luego, apretando fuerte, la caída que me rompió la clavícula y la cadera. Y no fue fácil. Ese es gran mi rival del Dakar.

Joan Barreda, uno de los mejores exponentes del deporte castellonense, pretende hacer historia y conquistar aquello que tanto anhela: el ralli de rallis.