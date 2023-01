Campeonato Provincial de Veteranos | El Betxí se proclama campeón de invierno

Con mucho frío se jugó la jornada 15ª del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFVC) con lo que llegamos al ecuador de la competición con un duelo de última hora que derivó en el campeón de invierno, al tratarse de un partido atrasado. Dos de los gallitos del grupo 1º, Veteranos Betxí y CD Castellón, se vieron las caras con triunfo para los betxinenses por 2-1. El equipo de la Plana Baixa termina, por tanto, una primera vuelta con 11 partidos ganados, 2 empates y solo 1 perdido, por lo que lidera la tabla al término de la primera vuelta y se postula como gran favorito a revalidar el título al final del campeonato.

Mientras, en el grupo 2º sigue la lucha por conseguir el campeonato entre la UD Vall de Uxó y Huracán Vijusa, que encabezan la tabla, seguidos del Rafalafena, que le sacó ventaja al Ripollés Gesdepro, que es 4º y que pinchó.

Primer Grupo

La jornada nos deparó la goleada del Burriana sobre el Hermantrans, un 4-1 sin paliativos que no deja de ser una sorpresa, puesto que Hermantrans es un equipo difícil de doblegar.

Tres goleadas más, en este caso a domicilio, las conseguidas por BR AXA Seguros Villareal en Torreblanca por 1-3, la del Como Antes en el Jesús Beire ante el Moró por 0-3, y la del Rodeo Fore-Ut sobre Fomento Euromac por 2-5 en la Ciudad Deportiva Facsa. Las tres entraban en de los pronósticos.

Y dos partidos muy igualados que cumplieron las expectativas: en el Torre San Vicente, l’Alcora Asitec se llevó el encuentro gracias a una defensa muy férrea y a acertar en una contra a falta de 15 minutos, donde Remus Berechet aprovechó la jugada para marcar un gol que vale su peso en oro.

En el Javier Marquina, otro tanto parecido, pues el encuentro entre el San Pedro y el Moncofa no tuvo desperdicio. El primer tiempo no tuvo dueño, puesto que se impusieron las defensas. Fue en el segundo tiempo donde el equipo del distrito marítimo salió a por todas y encerró a los moncofenses, gozando de cuatro ocasiones que no se materializaron, con paradas del guardameta del Moncofa y dos postes. Pero a falta de 10 minutos, en una contra, le llegó el balón a Paquito Navarro y el hombre gol del Moncofa no perdonó en un chut seco al borde del área que hizo imparable la estirada del portero del San Pedro (0-1).

Segundo Grupo

Dos victorias locales, cinco forasteras y un empate, en un segundo grupo donde se cumplieron todos los pronósticos menos en el partido entre Pizzería L’Etrusco y Rafalafena, que no tuvo desperdicio y que el resultado lo dice todo: 3-4 para Rafalafena que deja a Ripollés Gesdepro a 7 puntos, dado que Ripollés perdió por la mínima ante el colíder Huracán Vijusa por 1-2.

En el Olímpic de Onda, en un gran partido, el Vall de Uxó se impuso por su mayor pegada al Vila d’Onda, por 4-7, un duelo temerario por parte de un Vila muy ofensivo, pero con gran espectáculo.

En el Miquel Soler, la Tasca del Barrio goleó 3-0 a Les Palmes de Castelló, que tenía a todos sus efectivos, pero el fútbol es acierto y en esta ocasión la delantera de la Tasca fue mucho mejor.

El Deportivo La Plana recibió al Alcalá Bar Gales, que no dio tregua al equipo castellonense y le pasó por encima logrando un 1-5 más que merecido.

Y el domingo, en jornada matinal, también en el Miquel Soler, Mayser derrotó 2-1 a un Borriol que va perdiendo fuelle. El único empate de la jornada se dio en el Ricardo Martín entre Cabanes y el Vall d’Alba (3-3), un bonito duelo de rivalidad comarcal.

Los árbitros

Tras una nueva jornada, y según la opinión de los delegados de los clubs, destacar la actuación de los colegiados Andreu Gimeno, Martinez Morillo, Crespo Sotodosos y Heras Guijarro.